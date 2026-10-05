Textiles de Catamarca advierten por el cierre de fábricas y despidos: "Libre comercio que instauró el Presidente"

El impacto de las importaciones y la caída del consumo masivo atentan contra la actividad industrial en la provincia de Catamarca. El secretario general de la Seccional Catamarca de la Asociación Obrera Textil (AOT), Jorge González, advirtió por la crítica situación del sector: "La maquinaria está andando a un 40%, y podría estar andando a un 90 o 100%, porque la capacidad está dada para eso. Pero hay un libre comercio que ha instaurado el Presidente que tenemos”, señaló al analizar las causas del derrumbe del rubro.

{{{htmlAmp}}}

Mientras el gobierno de Javier Milei celebra la apertura agravada de importaciones, la capacidad instalada de los establecimientos nacionales se encuentra en mínimos históricos y la acumulación de mercadería sin vender empuja a las empresas al límite de la operatividad. En el Parque Industrial de Catamarca, la producción textil atraviesa un escenario crítico de sobrestock, parálisis fabril y pérdida acelerada de puestos de trabajo.

La eliminación del impuesto a las importaciones desató, según González, una competencia desigual e insostenible para las fábricas radicadas en el país. El ingreso masivo de indumentaria y calzado proveniente de potencias asiáticas, así como el comercio de prendas de segunda mano y réplicas, paralizó las ventas en la región.

“Le sacaron el impuesto del 17% a las importaciones, y prácticamente acá no se está vendiendo nada. En Catamarca nos invadieron los productos chinos tanto en calzado, como en textil, electrodomésticos, juguetes, lo que busques. También los brasileños con el calzado. En todos los sectores hay cosas de todos lados, también de Estados Unidos. Hay venta de ropa usada. Por ejemplo, una remera se consigue por 2.500 pesos, unas zapatillas que son imitación las venden a 30 mil pesos”, precisó el referente textil en declaraciones para Mundo Gremial.

Crisis en el Gran Catamarca: cierres de pymes y casi 50 mil personas con problemas laborales

El impacto no se limita al ámbito estrictamente industrial, sino que repercute directamente sobre la red comercial del centro de la capital provincial. El encarecimiento de los costos de producción y de los servicios públicos tornó la coyuntura inviable para decenas de pymes.

“La industria nacional ante esos números no puede competir. Es imposible. Se está quebrando todo. El centro de compra que tenemos acá en el centro de la capital, en la Calle Rivadavia, están prácticamente el 80% de los comercios de todos los rubros y se están cerrando todos, nadie vende nada", sostuvo González.

En este panorama desesperante, el referente del sector afirmó que "mucha gente está desocupada y no hay trabajo". En el segundo trimestre de 2026, el Gran Catamarca alcanzó una tasa de desempleo del 6,4%, el registro más alto entre los aglomerados del Noroeste Argentino y el decimocuarto entre los 32 centros urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Mientras los números reflejan una situacion económica, social y laboral desesperante, González planteó: “De las fábricas que nosotros teníamos un 15% han quebrado y ya no están de todos los rubros. La situación es gravísima y no hay ninguna perspectiva de que esto pueda cambiar o estar mejor”.

En agosto pasado, la histórica empresa textil Sabri despidió a 80 trabajadores de su planta ubicada en Recreo mediante mensajes enviados por WhatsApp. La decisión generó un fuerte malestar entre los empleados y sus representantes, quienes cuestionaron la legalidad del procedimiento, mientras que la firma aseguró que es una "medida de reorganización profundamente dolorosa".

Los despidos impactaron de lleno en las familias de la localidad catamarqueña, donde la compañía llegó a emplear a más de 350 personas y se consolidó como uno de los principales motores económicos de la región.