Frente a la caída del empleo público en Catamarca, gremios apuntan contra la inacción de Jalil: "Rebusque diario"

En medio del ajuste nacional impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya suma una caída de 72.440 empleos públicos desde diciembre de 2023, los gremios provinciales apuntan a Raúl Jalil por su falta de respuestas y actitud pasiva frente a los recortes federales en Catamarca. Mientras los distintos sectores denuncian el impacto de los despidos, el Valle Central registra un desempleo del 6,4%, la marca más alta de todo el Noroeste Argentino.

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Mientras el gobernador se pasea con Milei por el Argentina Week, el gobernador Jalil atraviesa alarmantes números de desempleo. Según un informe de Politikón Chaco, desde diciembre del 2023 el sector privado de trabajo formal se desplomó un 12,3% al tiempo que más del 18% de los jóvenes catamarqueños no consigue empleo.

Durante los últimos dos años Catamarca registró una caída de 4.800 puestos de trabajo en el ámbito el empleo privado formal, encabezando las pérdidas de todo el Noroeste Argentino (NOA). El desplome de la actividad se refleja también en el entramado comercial e industrial, en una provincia golpeada además por altos índices de morosidad en los hogares.

A este complejo escenario se suma el drama del desempleo y la precarización que sufren las nuevas generaciones. En la provincia, más del 18% de los jóvenes se encuentra sin empleo, mientras que la informalidad laboral general alcanzó el 44,2% en los primeros meses del año, empujando a miles de trabajadores al "rebusque" diario sin protección social ni estabilidad.

Cierre masivo de comercios

El comercio minorista en Catamarca atraviesa una severa contracción: en los últimos tres años se registró la bajada de persiana de más de 450 locales habilitados. La caída sostenida en las ventas, la recesión generalizada y la imposibilidad de afrontar costos fijos como alquileres e impuestos empujaron al cierre masivo de firmas, algunas de ellas con décadas de trayectoria.

A la baja de la actividad se suma el reclamo creciente de los comerciantes formales por la proliferación de la venta informal. Los propietarios de pymes locales denuncian actuar en desventaja ante la carga impositiva y normativa, en un contexto en el que el poder adquisitivo de los consumidores se encuentra al mínimo y el 80% de las compras esenciales se abonan con tarjeta de crédito o endeudamiento.

Ola de despidos en Catamarca

Teniendo en cuenta que el empleo en comercios es una de las fuentes laborales más importantes en la provincia, el gremio de empleados de comercio de Catamarca viene manifestando su preocupación por la ola de despidos y el cierre de locales Ante este panorama, desde el sector afirman que se necesitan respuestas y soluciones urgentes de parte del gobierno de Jalil.

La situación crítica se extiende por todo la provincia y "existe preocupación entre los trabajadores activos por la posibilidad de perder sus puestos", señaló el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Roberto González a Radio Esquiú 95.3.