Desesperada búsqueda en La Plata: se tomó un remis y nunca volvió

La mujer de 24 años se tomó un remis desde su casa y, desde ese momento, no se supo más nada de su paradero. Dejó de responder llamadas y no le llegan los mensajes.

Desapareció una joven del 24 años que fue vista por última vez el domingo por la tarde cuando se tomaba un remis en La Plata. Se trata de Eliana Isabel Pacheco quien, según informaron sus familiares a la prensa, salió de su casa ubicada en 161 entre 49 y 50, Lisandro Olmos, cerca de las 18 con destino a la intersección de 208 y 52 en un remise. Desde ese momento, no se supo más nada de ella.

Los familiares de Eliana indicaron que nunca pudieron averiguar si llegó al lugar ya que una hora y media después dejaron de llegarle los mensajes y no contestaba las llamadas. La mamá de la joven contó que su hija estaba en pareja, pero que en estos momentos el hombre está detenido por robo en la Unidad N°26 de Olmos motivo por el cual no sospechan de él a la vez de que ambos tienen una buena relación.

Luego de la denuncia realizada en la Comisaría 14° de Melchor Romero, los más cercanos a Eliana comenzaron a difundir su imagen por redes sociales solicitando que cualquier persona que la vea o tenga información pertinente de la causa se comunique al 911. Al momento de desaparecer vestía una remera negra, un jean azul y zapatillas de color verde azulado.

En tanto que este miércoles por la tarde se espera una marcha en su casa en la calle 161 al 4200.

Desesperada búsqueda en Glew: una adolescente salió del colegio y no volvió a su casa

Una adolescente de 14 años permanece desaparecida desde el miércoles al mediodía cuando fue vista por última vez en la puerta del colegio al que asiste en Glew, en el sur del Conurbano bonaerense. La familia denunció que la policía no quiso tomarle la denuncia y reclamó que se investiguen las cámaras de seguridad.

La adolescente, llamada Cielo Nicole salió del colegio N°3 en Glew junto a sus compañeros alrededor de las 11:45, luego se perdió su rastro y no regresó a su casa. Verónica, la madre de Nicole, fue a buscarla y no la encontró. "Ayer fue un día normal, a la noche había preparado un bizcochuelo para llevar a la escuela. Cuando la voy a buscar a las 11:45 aproximadamente, no la veo", detalló la mujer en diálogo con C5N.