González Catán: hallaron el cuerpo de la enfermera desaparecida en su casa y detuvieron al marido

Los restos de Elizabeth Di Legge fueron encontrados en un galpón de su vivienda. Su pareja, de nombre Silvio, había denunciado su desaparición ante la Policía y había reclamado su aparición ante los medios.

En medio de un confuso episodio, efectivos de la Policía Bonaerense hallaron esta tarde el cuerpo de la enfermera de González Catán que era intensamente buscada desde el viernes pasado. Los restos de Elizabeth Di Legge, de 47 años, fueron encontrados en su casa, horas después de que su marido, también enfermero, hablara desde la puerta de la vivienda con los medios de comunicación para reclamar su aparición. Se cree que pudo haber sido víctima de violencia de género y su pareja es el principal sospechoso.

Di Legge trabajaba en el Hospital Churruca porteño y convivía con sus tres hijos y su esposo, de nombre Silvio, quien había denunciado su desaparición ante la Policía, luego de que se sorprendiera supuestamente porque la mujer no había llegado a su trabajo. Este lunes por la tarde, perros rastreadores hallaron el cadáver de la mujer en un galpón ubicado en el mismo predio de la vivienda del matrimonio.

Un vocero de la pesquisa indicó a Télam que el cuerpo tenía una colocada una vía intravenosa, aunque hasta esta tarde se desconocían las causas de la muerte, dado que los médicos forenses aún trabajaban en la escena. Por otro lado, fuentes oficiales confirmaron que tuvieron que romper una de las puertas cerrada con llave para acceder al lugar en el que se encontraban los restos de la mujer.

Casi en simultáneo al operativo, su marido contaba a un móvil Todo Noticias que el último contacto que había tenido con su mujer fue a las 10 del viernes último, a través de Whatsapp.

El hombre contó que Elizabeth ingresaba a trabajar al Churruca después del mediodía y que solía viajar en el ferrocarril Belgrano Sur hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). "La noche anterior nosotros tuvimos una discusión, pero ni siquiera hubo gritos; fue una discusión que la tuvimos en la cama y después ambos nos dormimos”, relató Silvio y agregó: “Todo me indica que al otro día ella salió de casa a trabajar normalmente."

El hombre explicó que el viernes él entró a trabajar al mismo hospital por la mañana y que él la dejó durmiendo con sus hijos. "Cumplí mi turno y recién a la noche me enteró que ella no fue a trabajar", contó el enfermero, quien recordó que la mujer le dejó una nota escrita a mano a su hijo más chico en el que la que decía "Me fui a trabajar".

Al momento de ser detenido por los efectivos policiales, vecinos y amigos de la mujer insultaron al hombre. “¡Asesino!", le gritaban algunos, mientras otros golpeaban el patrullero que estaba trasladando al principal sospechoso.

En el lugar también se encontraba presente el fiscal Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Gregorio de Laferrere, quien tiene a su cargo la causa que en un primer momento se caratuló como "averiguación de paradero".

"No dudo de que él la mató"

Una amiga de la mujer fallecida dio más detalles sobre el vínculo que la enfermera tenía con su pareja. "Tengo un informe que le hice a ella en el que me contaba atrocidades ”, resaltó Susana al denunciar maltrato y violencia.

"¿A vos te parece tener tres días un cadáver en un galpón? Ella sufría el maltrato de él, siempre la trató mal”, aseguró la amiga de la víctima, quien enfatizó “No dudo que él la mató, él la maltrató”. “¿Qué hace un asesino? Te entierra, te echa cal y camina sobre la cal”, agregó.

Con información de Télam