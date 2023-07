L-Gante estará preso hasta el comienzo del juicio: nuevo fallo judicial

La Cámara de Garantías de Mercedes rechazó la excarcelación extraordinaria que había dictado un juicio de primera instancia porque consideró que el cantante no puede estar en libertad porque entorpecería la investigación,.

El músico Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, esperará preso el comienzo del juicio por los delitos de amenazas, privación ilegal de la libertad en perjuicio de dos víctimas y tenencia de estupefacientes. En las últimas horas, y luego de que la justicia dictara la prisión preventiva, la Cámara de Garantías de Mercedes se expidió sobre una decisión judicial previa, la que había concedido su salida extraordinaria bajo caución, y consideró que no están dadas las condiciones para que L-Gante esté en libertad.

La Cámara tenía que resolver el beneficio que en su momento le había otorgado al cantante de cumbia 420 el juez de Garantías de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, medida que fue apelada por el particular damnificado y el fiscal de la causa, Raúl Villalba.

El domingo, el mismo magistrado dictó la prisión preventiva de L-Gante por las "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas simples" en perjuicio Darío Gastón Torres; la "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas simples" de Rosa Catalina Passi; y el delito de "tenencia de estupefacientes". De esta manera, el magistrado no hizo lugar al cambio de carátula y de inmediata libertad planteado por la defensa, aunque había dejado abierta la posibilidad de que se trate una posible morigeración de la prisión preventiva, si es que el acusado lo requería formalmente.

Sin embargo, la Cámara determinó este martes que su liberación antes del comienzo del juicio podría entorpecer la investigación, al recordar que el imputado no contestó preguntas cuando fue llamado a declarar ni tampoco brindó las contraseñas de sus celulares.

El abogado del músico, Juan Pablo Merlo, había dicho ayer que confiaba en que le concederían la excarcelación extraordinaria porque para él no hay pruebas que justifiquen su encarcelamiento. "Todos vieron que no fue un secuestro y que no fue una privación ilegítima de la libertad", afirmó el letrado, en base a las imágenes de una cámara de seguridad que captó el momento en el que el cantante de cumbia obliga a subir a su vehículo a sus presuntas víctimas, y agregó: "Estamos a la espera de la resolución de la Cámara de Mercedes y confiamos plenamente en que él este proceso lo tiene que pasar fuera, en libertad."

Sin embargo, para el juez Castro, "resulta del todo verosímil, coherente y de suficiente entidad" los delitos por los cuales está acusado el referente de la cumbia 420. "Los elementos de cargo colectados resultan ser concordantes entre sí, no presentan indicio de mendacidad alguna y se direccionan en sindicar al nombrado como probable autor de los ilícitos enrostrados", expresó el juez en la resolución. Para Castro, "aunque disminuidos, existen riesgos procesales" en la causa por los cuales dictó la prisión preventiva del cantante, lo que coincidió con el requerimiento del fiscal Villalba.

La denuncia contra L-Gante

La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.



Según las fuentes, la mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río" ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante. Cuando Torres se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela.



Tras ello, siempre según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia y luego pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y subió al auto a Torres. A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado una joven, vecina del músico, que había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.



Luego y siempre según los dichos del abogado denunciante, algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: 'Largame a los pibes o a éste te lo mato'", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW. Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.



Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías 2, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.



En los procedimientos se secuestraron el auto BMW; cuatro réplicas de armas de fuego, dos de ellas tipo pistolas, las otras dos tipo fusil; cinco celulares iPhone y 40 gramos de marihuana. En tanto, el pasado 28 de junio, Torres, y sus abogados denunciaron un aparente acto intimidatorio, ya que alrededor de las 21.30 le prendieron fuego al auto que su esposa tiene asignado en su trabajo como fotógrafa en la Secretaría de Prensa del Municipio de General Rodríguez.



Se trata de un Fiat Uno negro, patente FNU220, que se incendió frente a la Manzana 30, Casa 33, del Barrio Bicentenario de General Rodríguez, frente a la casa de Torres y su pareja, donde tuvieron que intervenir los bomberos para sofocar las llamas.



La investigación de este hecho también quedó bajo la órbita de la UFI 9 de Moreno-General Rodríguez, indicaron las fuentes. L-Gante se encuentra detenido en una celda de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, a la espera de ser trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).