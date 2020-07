Le otorgaron prisión domiciliaria a la mujer que quiso matar a Melisa Zurita

En las últimas horas, la Justicia le otorgó prisión domiciliaria a Geraldine Martínez, la mujer que ingresó al domicilio de Melisa Zurita y la amenazó de muerte en frente a su hija de 4 años. La decisión fue avalada por el fiscal Roberto Tavolaro, que le dio lugar al pedido de la defensa y el juez Jorge Rodríguez lo firmó, por lo que la acusada podría regresar a su casa en Puerto Madero en los próximos días.

El 6 de junio, Zurita, periodista de Canal 26, vivió una noche de terror en su casa del country Casco Leloir, en Ituzaingó, cuando la ex pareja de su marido ingresó a su domicilio con la intención de matarla. Geraldine Martínez fue identidicada, detenida y acusada de homicidio simple en grado de tentativa, robo agravado y hurto calificado, por intentar robar una camioneta y hacerse pasar por Zurita para escapar del barrio privado.

Geraldine Martínez se encuentra presa en la Comisaría Nº1 de Ituzaingó. Sus test de alcoholemia y droga habían dado negativo y las pericias psiquiátricas indicaron que estaba perfectamente consciente de sus actos.

Melisa Zurita, por su lado, tuvo que abandonar la casa en donde ocurrió el intento de homicidio y se mudó junto a su familia para mantenerse a salvo. Indignada y angustiada, la periodista manifestó a Canal 13: "Es una locura todo esto, por suerte no es definitiva la domiciliaria y ojalá lo puedan revocar, porque la que estoy viviendo en una prisión con mi hija soy yo".

"Me tuve que venir a vivir a escondida, me fui con una ropa que tenía , un bolsito, mi hija llora todas las noches diciendo que quiere volver a su casa, con sus juguetes, yo le dije que era por el coronavirus y me dice que le estamos mintiendo. Me dice yo quiero volver a Leloir pero no quiero que vuelva la señora mala encapuchada. Es muy fuerte el daño que nos dejó", contó Zurita.

Ahora la decisión está en manos de la sala 2 de la Cámara de Casación de Morón. "Es muy peligrosa, premeditó absolutamente todo. Mintió en todo. Por favor les pido que revoquen esa prisión domiciliaria", le rogó Zurita a los jueces María del Carmen Peña, María Bustamante y Aldo Acosta Argañaraz.