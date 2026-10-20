Juicio Maradona: qué fallas clave expuso la defensa del psicólogo Carlos Díaz para exigir su sobreseimiento

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona transita su última semana. Este martes, miércoles y jueves, los defensores de los imputados exponen sus alegatos finales ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro, luego de escuchar los pedidos de pena realizados días atrás por los acusadores. El primero en hablar fue Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, quien quedó en el centro de la escena recientemente luego de que Dalma y Gianinna Maradona se pelearan públicamente con su hermana Jana por pedir su absolución. Las mayores, en cambio, solicitaron a través de su representante Fernando Burlando que sea condenado a 5 años de prisión por homicidio culposo.

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"Las acusaciones no llegaron a una conclusión común"

El defensor Luciano Zorrilla fue el primero en tomar la palabra y remarcó las diferencias en las acusaciones. "Frente a una misma persona, una misma muerte y una misma prueba, las seis acusaciones no llegaron a una conclusión común. Es más, fueron contradictorias y excluyentes entre sí", sostuvo. "Tres acusaciones entendieron que el licenciado Díaz debería responder por el delito de homicidio culposo y solicitaron una pena exorbitante, la máxima de ese delito, 5 años de prisión. Olvidándose de los atenuantes que ellos mismos dijeron que existían", agregó. "Otra acusación, que quedó en soltería, sostuvo llamativamente que el psicólogo debería responder del delito de homicidio simple con dolo eventual. Pidió 12 años de prisión, inentendible. Y finalmente dos acusaciones pidieron la absolución del psicólogo Díaz."

"La prueba contra el psicólogo brilla por su ausencia"

"Las mismas acusaciones no lograron ponerse de acuerdo con la acusación a Carlos Díaz ni por qué tendría que responder por la muerte de Maradona. Y eso es un punto neurálgico en este juicio. Antes de hablar de dolo, hay que preguntarse qué hizo el psicólogo Carlos Díaz. Y la respuesta es nada. Absolutamente nada por lo que tenga que ser reprochado penalmente", comenzó diciendo Zorrilla. "La prueba contra el psicólogo Carlos Díaz brilla por su ausencia. En el proceso penal no existe para encontrar a alguien a quien atribuirle una pérdida, sino para determinar si una persona es culpable o no. Y esa regla no puede cambiar por el apellido de la víctima. Estamos hablando de la persona más famosa del mundo. Pero la ley establece que todos somos iguales ante la ley", agregó. "Si el fallecido no hubiera sido Diego Armando Maradona y hubiera sido una persona desconocida, ¿les parece que el licenciado Carlos Díaz estaría sentado en el banquillo de acusados? La respuesta es que no", subrayó.

"No es función de Díaz advertir un riesgo"

El defensor Diego Olmedo citó el decreto reglamentario y explicó que "no es función de Carlos Díaz decir que tiene un riesgo cierto o inminente para sí o para terceros". "Puede tener el riesgo, pero no atribuible a Carlos Díaz". "Es imposible, como dice el Dr. Baudry, que Carlos Díaz se haya representado la muerte. Pero lo dicen las pruebas, no lo digo yo", remarcó. "El plan criminal no existió después de lo que vimos todo este tiempo", afirmó Olmedo, quien también cuestionó la Junta Médica: "Yo no me tengo que defender de cuestiones médicas, señores jueces. Yo me tengo que defender de qué es lo que hizo Díaz mientras estuvo a cargo de la salud desde el punto de vista de la adicción al alcohol y eventualmente a las drogas."

"Carlos Díaz hacía 15 días que conocía a Maradona"

Olmedo remarcó que ningún acusador citó jamás la ley de psicología que indica de qué manera se ejerce la profesión. En ese contexto, defendió que Carlos Díaz haya sugerido medicación para Maradona y que haya mantenido contacto con la psiquiatra Cosachov. "Es lo que tiene que hacer según la ley", afirmó. "Acá no hubo una superposición por parte de Díaz. Tal vez hubo un exceso de confianza y charlas. Puede ser que se lo tilde de bocón. Pero por bocón no va nadie preso, sino acá estaríamos varios en esa situación. Están enojados con Carlos Díaz. Y se enojan con las personas que pidieron su absolución. Pero Carlos Díaz actuó conforme la ley", alegó en referencia al enojo de Dalma y Gianinna. "Les pido, señores jueces, que el día que juzguen, analicen la ley de salud mental y el decreto reglamentario porque acá brilló por su ausencia. Pero se le reprocha a Carlos Díaz no haberlo internado. Carlos Díaz hacía 15 días que conocía a Maradona y ahora todos los males son de Carlos Díaz porque salió en la última foto que lamentablemente fue el 25 de noviembre. ¿Si ese día iba yo a su casa también me imputaban a mí?", continuó.

El cronograma de los alegatos finales

Luego de la defensa de Díaz será el turno de Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov. A ella, tanto los fiscales como los querellantes la acusaron de homicidio simple con dolo eventual y pidieron penas de entre 8 a 12 años de prisión. El miércoles alegará el abogado Francisco Oneto, que defiende al neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D'Albora, que representa a la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Ambos enfrentan los pedidos de condena más altos: de entre 10 a 16 años de prisión. El jueves, último día, cerrarán los alegatos los defensores del enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni, ambos acusados de homicidio culposo con penas pedidas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.