Juicio por Maradona: el abogado de las hermanas pidió 8 años para Luque y una polémica absolución

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este miércoles con la última audiencia de alegatos de la parte acusadora: los abogados Pablo Jurado, representante de las hermanas del Diez y Fernando Burlando, de Dalma y Gianinna se expresan ante el Tribunal.

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La audiencia se desarrolla en un contexto de incomodidad luego de que durante la jornada del martes Félix Linfante, abogado de Jana, solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz y tensara nuevamente el vínculo con sus hermanas. Cabe señalar que el licenciado y experto en adicciones había llegado al debate imputado por homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, a lo largo del proceso, la prueba no lo ubicó como uno de los grandes responsables de la salud de Diego y cambiaron la acusación a "homicidio culposo".

Qué pidió el abogado de las hermanas de Diego

Pablo Jurado, abogado que representa a las hermanas del Diez tomó la palabra pasadas las 11 de la mañana y solicitó la pena más alta para Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga: 10 años de prisión. Por otro lado, para el neurocirujano Leopoldo Luque pidió 8 años y para la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó 8 años y 2 meses, sumando el delito de falsedad ideológica. A todos les sumó la inhabilitación para ejercer su profesión. Al coordinador de enfermeros Mariano Perroni y al enfermero Ricardo Almirón los imputó por homicidio culposo y pidió penas de 3 años de prisión más su inhabilitación por el doble de tiempo.

En su alegato, al igual que Linfante el pasado martes, también pidió la absolución para el psicólogo Díaz y del médico clínico Pedro Di Spagna. Sobre este último, dijo que se alineaba con el pedido de la Fiscalía. Mientras que respecto del psicólogo, alegó: "Carlos Díaz era el psicólogo de Maradona, pudo haber detectado síntomas del paciente. Pero es cierto que siendo psicólogo no puede detectar la gravedad de las circunstancias. Por esas razones, no formularé cargos contra él".

El pedido generó la reacción inmediata de Gianinna Maradona, que se agarró la cabeza y se largó a llorar.

"Luque era el médico de Maradona desde antes de la internación domiciliaria. Todos lo identificaron sin dudar como su médico a cargo. Tenía postura de garante. No confeccionó historia clínica, omitió asistir al paciente y propiciar la debida atención médica, ignoró los signos de insuficiencia cardíaca avisados por distintas personas y ante la advertencia de un posible edema agudo de pulmón no actuó y hasta manifestó indiferencia", cargó duramente el abogado sobre el neurocirujano imputado. "Nunca renunció a su mandato profesional, seguía a cargo de su salud. Es clara la omisión y la responsabilidad del acusado", marcó.

Por otro lado, respecto a Cosachov, agregó: "Es clara también su posición de garante. Partiendo de su condición de responsabilidad, impuso el traslado del paciente a un domicilio no adecuado, organizó la internación domiciliaria, no controló la toma de los psicofármacos ni el impacto de esas drogas e ignoró los síntomas de Maradona". Y cerró: "Además, siendo la única profesional el 25 de noviembre de 2020, se negó a hacer las tareas de reanimación, omitiendo nuevamente su accionar profesional".

Sobre el rol de los enfermeros (Perroni y Almirón), Jurado describió: "La evaluación y el control de las funciones asistenciales de enfermería era cuestión de Perroni. Ninguna de las dos obligaciones fue cumplida por el imputado. Perroni recibía todos los días información cardíaca y omitió que los enfermeros realicen controles". Y sumó: "Que un paciente esté edematizado es un signo que un enfermero debe controlar. El 24 y 25 de noviembre, los controles fueron deficitarios o inexistentes. No hay constancia de que el enfermero lo haya controlado cuando transcurría el período agónico de Maradona".

En su alegato, el letrado relató que desde el primer día de la internación domiciliaria, los enfermeros reportaron en sus planillas síntomas de alarma. "El 11 de noviembre de 2020 ya tenía taquicardia", recordó. Luego, hizo una cronología día a día señalando que desde el 12 y hasta el 25 de noviembre —fecha de la muerte— se reportó diuresis reiterada, edema en pie derecho, presión arterial elevada, falta de apetito, taquicardia y descanso excesivo. "Todos los días se reportó alguna situación anormal en su salud que no fue informado. No hubo control de peso, de la dieta. Todos estos síntomas fueron concordantes con la autopsia: insuficiencia cardíaca, daño renal y hepático". "Van a escuchar de las defensas hablar de muerte súbita, de evento agudo no detectable ni evitable, que se aleja de la prueba producida en el debate", advirtió.

La dura acusación contra Forlini

Sobre el cierre, Jurado cargó duramente contra Nancy Forlini, jefa médica de cuidados domiciliarios. "Tenía que gestionar la internación domiciliaria y omitió cumplirlo. No verificó las condiciones edilicias, no equipó con aparatología, no dotó la internación de personal especializado, no compartió la historia clínica, generó desconexión entre todos los profesionales, recibió parte diario de enfermería sin tomar acción ni compartirlo con los médicos tratantes", enumeró.

"No hubo aparatología para un paciente VIP como lo llamaban los trabajadores de Medidom. Tiene que ser declarada responsable por este tribunal", aseguró.

La indignación de la familia

"Inentendible", dijo escueta Gianinna tras finalizar la jornada del martes. Tanto ella como Dalma se mostraron indignadas al escuchar las palabras de Félix Linfante, el abogado de Jana, en relación al pedido de absolución para el psicólogo de Diego. Verónica Ojeda, que estaba sentada junto a ambas, también demostró su sorpresa.

"Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo", escribió más tarde Dalma. Y agregó: "¿Cómo podés pedir su absolución? Mi tesoro es nunca haber transado con esos hijos de puta".

El principal reproche tiene que ver con la acusación de que Carlos Díaz fue quien dio la orden a la familia de dejarlo solo a Maradona en su última semana de vida porque necesitaba "su espacio personal". Para la acusación, eso significó aislarlo.

El abogado de Jana, sin embargo, alegó que si bien fue una iniciativa de Díaz, solo se hizo efectiva cuando Luque y Cosachov lo aprobaron. Es decir: reiteró que el psicólogo no tenía poder de decisión en la vida de Maradona. "La actuación de Díaz fue, sin dudas, la que generó mayor debate en este equipo de trabajo. Queremos dejar claro que para nosotros el no hallazgo de alcohol en el cuerpo del paciente no lo vemos como un logro del psicólogo", remarcó.

Y concluyó: "Díaz tenía poco poder de decisión. Tenía afán de protagonismo, no bregó mucho por una internación y no tuvo rol protagónico. En definitiva, no vemos su actuación profesional como buena, pero no logramos vincular sus opciones y omisiones con el deber de su rol de psicólogo. Por la ausencia del deber jurídico y al tratarse de un psicólogo sin competencia para analizar el cuadro clínico, vamos a proponer que se disponga su absolución".

Dalma, Gianinna, Claudia y Verónica Ojeda están presentes en la sala de audiencias. Las hermanas de Diego también, pero se sentaron entre el público y lejos de su familia. Jana Maradona, por su parte, se mantuvo al lado de sus abogados Gustavo Pascual y Félix Linfante.

Este miércoles 14 de octubre por la tarde, también alegará Fernando Burlando. El abogado de Dalma y Gianinna cerrará las exposiciones de los acusadores.