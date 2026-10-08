Los motivos por los que Fiscalía solicitó severas penas para Leopoldo Luque y el equipo médico por la muerte de Diego Maradona.

En una jornada decisiva en los tribunales de San Isidro, la fiscalía solicitó penas de hasta 12 años de prisión para los principales imputados por el fallecimiento de Diego Maradona. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren apuntaron con dureza contra el neurocirujano Leopoldo Luque y el equipo de salud, a los que acusaron de integrar un "grupo de improvisados" que desatendió los graves signos que presentaba el ídolo.

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Además de Luque, los fiscales solicitaron 10 años de cárcel para la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, por el supuesto homicidio simple con dolo eventual. Para la psiquiatra Agustina Cosachov, requirieron una pena de ocho años de cárcel, mientras que para el psicólogo Carlos Díaz peticionaron cinco años de cárcel. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), por otro lado, pidieron cuatro años de prisión para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni, por el delito de homicidio culposo.

Por qué la Fiscalía pidió dicas penas para los acusados

Durante la exposición de los alegatos, el fiscal Ferrari fue categórico al describir el accionar del entorno médico que custodiaba la salud de Maradona que redundaron en el pedido de la pena. "En el doble comando médico existen dos grandes responsables: el primero es Leopoldo Luque como indiscutible médico de cabecera", aseveró el funcionario judicial para remarcar la jerarquía de las responsabilidades.

Leopoldo Lueque (anteojos), junto a su abogado durante una audiencia del juicio. (Foto: Ricardo Pristupluk).

Ferrari argumentó que el neurocirujano incurrió en graves omisiones y acciones que precipitaron el trágico desenlace. Entre las principales negligencias señaladas por el Ministerio Público Fiscal, se destacó la decisión de ignorar los estudios recomendados por profesionales especialistas:

Falta de estudios específicos: A pesar de las advertencias médicas, Luque no gestionó un estudio de cámara gama ni profundizó la evaluación cardiológica.

Deficiencias en los registros: Se omitió la confección de una historia clínica actualizada que reflejara el estado real del paciente.

Internación inadecuada: No se dispuso el traslado a un centro médico de alta complejidad a pesar de las patologías preexistentes y se montó una internación domiciliaria deficiente.

"Hizo todo lo posible para que las cosas salgan mal. Ignoró los signos de insuficiencia cardíaca. Todos le decían que estaba hinchado y que tenía retención de líquidos. La actitud de Luque fue siempre la misma: no hacer nada", sentenció Ferrari ante el tribunal.

Ferrari, además, explicó que tanto Luque, como la psiquiatra Cosachov y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Forlini, "cometieron un homicidio simple con dolo eventual" en perjuicio de Diego. En este sentido, precisó que Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón incidieron en un "homicidio culposo", y solicitó que la prohibición para salir del país continúe vigente. Sin embargo, aclaró que no pedirán la detención de los imputados.

Nancy Forlini, Jefa del equipo médico, junto a sus abogados llegando a la Fiscalía (Foto:Pilar Camacho).

Sesenta días de debate y la postura de la fiscalía sobre las detenciones

El dictamen fiscal fue el resultado de un extenso proceso judicial que se prolongó durante seis meses. A lo largo de 50 audiencias, desfilaron más de 70 testigos ante los jueces, mientras que el propio Luque prestó declaración en más de una docena de oportunidades.

A pesar de la gravedad de los pedidos de pena solicitados para los imputados por la muerte de Diego Maradona, los representantes de la fiscalía aclararon que no solicitarán la detención inmediata de ninguno de los involucrados mientras avance el proceso formal. No obstante, exigieron al tribunal que se mantenga de manera firme la prohibición para salir del país a fin de garantizar la presencia de los acusados en las instancias finales del juicio.