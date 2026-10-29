Juicio por la desaparición de Loan: cómo continúan las audiencias

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña se reanudó este miércoles y los jueces escuchan nuevos testimonios como parte de las audiencias que buscan reconstruir qué ocurrió con el nene de cinco años, cuyo rastro se perdió el 13 de junio de 2024.

El cronograma prevé nuevas audiencias los miércoles y jueves durante las próximas semanas, con actividad prevista hasta diciembre. Para este jueves, los jueces citaron a otros seis testigos: María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes; Ramón José Roldán, Víctor Andrés Insaurralde, Rubén Darío González, Ricardo Ramón Romero y Ramón Gabriel González.