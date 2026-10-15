Juicio po Loan: quiénes declaran hoy en una audiencia clave

Este martes, a partir de las 8:30 declaró Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo, Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira.

El miércoles, en el mismo horario será el turno de María del Carmen Núñez, María Custillo, Guillermo José Vaccaro, María Agustina Zubiria (subinspectora de la Policía Federal Argentina), Elia D´Andrea (sargento primero coordinador de SIFEBU) y Agustín Ibarra.

Ya el jueves, también 8:30, declararán Ramón Dupuy y Betiana Soledad Caballero.