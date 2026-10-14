Juicio por Loan: cómo siguen las audiencias esta semana

Será la última vez que haya tres audiencias por semana, ya que después se acortará a dos jornadas, al menos hasta el próximo 1 de diciembre. La decisión fue comunicada por los magistrados del Tribunal al finalizar la audiencia del pasado jueves, junto con el cronograma de los próximos testigos que deberán prestar declaración.

El cambio coincide con la proximidad del retiro del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre próximo. A partir de entonces, la continuidad del cronograma y la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal dependerán de la nueva integración del cuerpo judicial.

Ceroleni preside el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro. Tras su jubilación, está previsto que se incorpore Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, para garantizar la continuidad del juicio.