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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: cómo siguen las audiencias esta semana

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Juicio por Loan: cómo siguen las audiencias esta semana

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

Hace 1 hora

Cómo serán las audiencias esta semana

Este martes, a partir de las 8:30 declaró Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo,  Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira.

 

El miércoles, en el mismo horario será el turno de María del Carmen Núñez, María Custillo, Guillermo José Vaccaro, María Agustina Zubiria (subinspectora de la Policía Federal Argentina), Elia D´Andrea (sargento primero coordinador de SIFEBU) y Agustín Ibarra.

 

Ya el jueves, también 8:30, declararán Ramón Dupuy y Betiana Soledad Caballero.

Hace 2 horas

La decisión clave de la justicia

Será la última vez que haya tres audiencias por semana, ya que después se acortará a dos jornadas, al menos hasta el próximo 1 de diciembre. La decisión fue comunicada por los magistrados del Tribunal al finalizar la audiencia del pasado jueves, junto con el cronograma de los próximos testigos que deberán prestar declaración.

El cambio coincide con la proximidad del retiro del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre próximo. A partir de entonces, la continuidad del cronograma y la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal dependerán de la nueva integración del cuerpo judicial.

Ceroleni preside el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro. Tras su jubilación, está previsto que se incorpore Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, para garantizar la continuidad del juicio.

 

Hace 3 horas

Juicio por Loan: contradicciones y olvidos que ponen en aprietos a Caillava y su hijo

Jorge Bertón fue citado como testigo y cuando se sentó en el Tribunal dijo que quería “que se sepa la verdad” pero después no contestó preguntas y se limitó a la excusa de decir “no recuerdo” cuando las preguntas complicaban a su entorno.

“Sinceramente no recuerdo”, “que yo me acuerde, no” y “no recuerdo” fueron las frases más repetidas por Jorge Bertón, el hijo de María Victoria Caillava, durante la declaración testimonial en una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería en Corrientes, donde se lleva adelante el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio la tarde del 13 de junio de 2024.

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06:36 | 13/10/2026

Caso Loan: este martes se retoma el juicio y esta semana declarará Ramón Dupuy

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13:15 | 11/10/2026

Juicio por Loan: cómo sigue la causa tras las últimas declaraciones

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12:58 | 09/10/2026

Loan: declaró el hijo de la detenida acusado de manejar un auto clave

El hijo de Caillava declaró ante el Tribunal y aseguró que nunca condujo el Ford Ka ni la Ford Ranger de su mamá. En la audiencia también se escucharon testimonios sobre la búsqueda del chico y las comunicaciones de los imputados.

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10:36 | 09/10/2026

Caso Loan: cómo sigue el juicio después del quiebre de Caillava y de la pista "narco"

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17:38 | 08/10/2026

Loan: una exfuncionaria detenida vinculó por primera vez el caso con una venganza narco

Se trata de Victoria Caillava, quien estuvo presente en el almuerzo familiar en la casa de Catalina, la abuela paterna del niño. La mujer también aseguró que era colaboradora de la Policía Federal y que tenía diálogo con intendentes y comisarios.

Durante la audiencia de este miércoles 7 de octubre, Caillava vinculó la desaparición de Loan a un ajuste narco. 

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07:09 | 08/10/2026

Juicio por Loan: tras la declaración de Caillava, hoy rompe el silencio su hijo

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20:30 | 07/10/2026

Tensión en el juicio por Loan: Caillava rompió el silencio y se contradijo

La ex funcionaria de 9 de Julio no pudo explicar algunas cuestiones y apuntó al ex comisario Maciel y a una hipótesis vinculada al narcotráfico por la desaparición del pequeño el 13 de junio de 2024.

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14:27 | 07/10/2026

La fuerte frase de Victoria Caillava en su primera declaración por la desaparición de Loan

La ex funcionaria municipal, una de los siete detenidos por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien". 

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07:25 | 07/10/2026

Juicio por Loan: María Caillava declara hoy por primera vez

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18:57 | 06/10/2026

Declara Victoria Caillava en el caso Loan: los 4 interrogantes que deberá responder

Una de las principales acusadas está citada para este miércoles. Durante el juicio se la vio tomando notas de las declaraciones de testigos y charlando con su pareja, Carlos Pérez, cuando los señalaban como lo hizo, por ejemplo, el ex comisario Walter Maciel.

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08:31 | 06/10/2026

Juicio por Loan: crece la expectativa por la declaración de Caillava

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09:43 | 05/10/2026

Juicio por Loan: esta semana se espera la declaración clave de una imputada

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13:59 | 04/10/2026

Juicio por Loan: cómo sigue la causa tras el pedido de rastrillaje de las lagunas

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