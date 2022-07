Juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés: cronología del caso y el proceso judicial

La actriz llevará adelante una conferencia de prensa para contar detalles del estado del proceso. La cronología completa.

La actriz Thelma Fardín y la organización Amnistía Internacional brindarán durante la tarde de este jueves una conferencia de prensa para dar a conocer novedades de la causa judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, radicado en Brasil desde el 2018. Tendrá lugar a las 14, en la sede de Amnistía en Argentina.

El proceso judicial fue iniciado en diciembre del 2018 cuando Fardín presentó en Nicaragua -lugar en el que habrían sucedido los hechos- una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés. El hecho, según resalta, fue cometido en 2009 durante una gira de la novela "Patito Feo" cuando ambos formaban parte del elenco y ella tenía solo 16 años.

A mediados del 2019, se requirió la apertura de un proceso penal contra el actor. El caso fue acogido posteriormente por el Ministerio Público Fiscal de San Pablo y del proceso participaron tres países y 11 testigos. El juez Ali Mazloum interrumpió el debate oral en febrero pasado; resolución que fue apelada por Fardín y repudidada por las diferentes organizaciones. Un mes después, el Tribunal revirtió su decisión y dispuso que la causa continúe.

Cronología del caso Fardín contra Juan Darthés

6 de junio del 2022 - La Justicia de Brasil rechazó el recurso de Darthés

Se trata de un nuevo pedido de la defensa del acusado ante el juez federal de San Pablo, Ali Mazloum, para postergar las audiencias, presentado el pasasdo 4 de junio. Al rechazar la solicitud para dilatar aún más el juicio, la resolución pasa a ser clave para seguir adelante con el proceso judicial.

Se espera que en los próximos días, el magistrado fije una nueva fecha para la renudación del juicio contra Darthés. “Es probable que la defensa vuelva a presentar un nuevo recurso, es su modus operandi, pero ahora es muy difícil que se suspenda de nuevo el juicio”, señaló Carla Junqueira, la abogada de la actriz en Brasil. Una vez que se reanude, Darthés ampliará su declaración indagatoria y también darán testimonio su esposa y otras dos personas.

21 de mayo del 2022 - Fardín anunció que se presentará a la ONU

La actriz Thelma Fardín reapareció luego de conocerse la noticia de que la justicia brasileña aceptó el pedido de la defensa de Juan Darthés, denunciado por abuso sexual con acceso carnal, para seguir dilatando las audiencias que hacen falta para terminar con el proceso judicial. "El juicio no se anuló, la gran estrategia es que se juegue con los tiempos para esto proscriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio", advirtió.

Frente a esto contó que, junto a la asociación de Estela de Carlotto -que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño- irán a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra para reclamar que se haga justicia.

13 de mayo del 2022 - Duro comunicado de Thelma Fardín contra la justicia de Brasil

La actriz Thelma Fardín publicó un fuerte comunicado, luego de que la justicia brasileña aceptara el pedido de la defensa de Juan Darthes, denunciado por abuso sexual con acceso carnal, para seguir dilatando las audiencias que hacen falta para finalizar el proceso judicial y alcanzar una sentencia. "Harta de tanta injusticia, nos piden que vayamos a la justicia y la justicia es esta porquería aberrante", sostuvo.

Además manifestó que "no quieren llegar al final" y están poniendo en juego "la prescriptibilidad" del delito.

3 de abril del 2022 - Fardín dio detalles sobre la reanudación del juicio contra Darthés

"Los jueces corrigieron su decisión en un momento en que era clave que no volviera todo a foja cero y el juicio empezará de vuelta. Porque en un momento pedían que se cambiara la jurisdicción y era empezar todo de nuevo. Si la justicia no se hubiera corregido hubiera sido un calvario. Ya el proceso judicial es muy tortuoso, agotador así que si hubiéramos tenido que volver a declarar hubiera sido lo que nosotras llamamos re-victimización”, expresó Thelma Fardín.

Asimismo aseguró que no hay antecedentes de que los jueces corrijan su decisión de tal manera. Sobre esto, la actriz detalló: “Todavía no hay fechas de reanudación. Estamos esperando que el juez nos diga cuándo. Una vez que Darthés declare, quedan los alegatos finales del fiscal, de la defensa y el tiempo que se tome el juez para decidir”.

9 de febrero del 2022 - El fallo de la Justicia brasileña no absuelve a Darthés ni frena la investigación

El tribunal judicial de Brasil aclaró que su decisión solo dejó en suspenso el juicio hasta que lo tome el fuero correspondiente, pero que eso no implica ni una absolución ni un freno para las investigaciones. Por el momento se desconoce cuánto demorará el nuevo fuero en asumir el juicio contra el actor.

De acuerdo a la Sala Quinta del tribunal de segunda instancia federal paulista, "los delitos en cuestión son competencia de la Justicia del Estado (provincial) y el hecho de que hayan sido cometidos en el exterior no implica que necesariamente la competencia sea de la Justicia Federal".

Por su parte, la actriz Thelma Fardín disparó: "Acá falta enormemente perspectiva de género. En un juicio sobre abuso sexual no pueden en el medio frenarlo en estas condiciones". Y reconoció: "Sabíamos que la estrategia de parte de la defensa de Juan Darthés era tratar de todas las maneras posibles evitar que se llegue al final de este juicio y a una sentencia- Están apelando a agotarme, a cansarme". Posteriormente, viajó a Brasil.

8 de febrero del 2022 - La Justicia de Brasil le dio la razón a Darthés y el juicio vuelve a cero

Se conoció que la Cámara de Apelaciones de Brasil tomó la decisión de llevar a foja cero el juicio que la actriz Thelma Fardín lleva adelante contra Juan Darthés. El actor estaba acusado de "estupro agravado". No obstante, se esperaba que el fallo sea recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.

Así lo confirmó Thelma Fardín, a través de sus redes sociales: "Un tribunal sostuvo que todo tiene que volver a cero. Un juicio que costó muchísimo y, ahora, lo suspenden porque dice que 'no hay jurisdicción'. El mensaje de hoy es la impunidad, este tipo se profugó a Brasil. Ahora, después de mucho tiempo dicen que no tienen jurisdicción". Y agrega: "Es un escándalo de un nivel de impunidad enorme. Nos piden que las mujeres vayamos a la Justicia y ella dice esta barbaridad. Si en un caso como el mío pasa esto que queda para el resto de las mujeres que decide ir a la Justicia".

Tras resolver que el expediente "vuelva a fojas cero" en las etapas finales del juicio, no llegaron a testificar Darthés y sus testigos, programados para el 4 y 18 de marzo. Desde su entorno, el abogado Fernando Burlando expresó: "Creo que esto también perjudica a Darthés, perjudica a todos. Alguna de las partes puede apelar y debe resolver el Tribunal superior, la Cámara de San Pablo, que se toma su tiempo".

27 de enero del 2022 - Se reinicia el juicio contra Juan Darthés

El juicio contra Juan Darthés que se lleva a cabo en Brasil se reanudó luego de la postergación de las rondas de declaración de los testigos el 1 de diciembre. El actor está acusado por estupro agravado por la denuncia que Thelma Fardín efectuó en 2018 por una situación de abuso sexual de cuando ella era menor de edad y él tenía 45 años.

Después del receso de 56 días, se retomó la declaración a testigos y peritos. Allí declararon las excompañeras de Thelma en "Patito Feo" y, luego, Anita Coacci. Se esperaba que la sentencia se defina entre febrero y marzo de este año, algo que no ocurrió. Cabe resaltar que, si finalmente es condenado, Darthés cumplirá la pena en Brasil y no será extraditado.

30 de noviembre del 2021 - Comenzó el juicio contra Darthés por abuso sexual

Durante el juicio, desfilaron once testigos por vía remota ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos, se destacaron las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo. Asimismo, Fardín brindó su declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) ubicada en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667. Participaron tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua.

"Estoy con mucha expectativa, ansiedad, con fuerza, aunque ya cansada de tanto recorrido y esperando que la respuesta de la justicia sea la que, por supuesto espero yo y todas las víctimas que nos hemos atrevido a denunciar", dijo Fardín en la previa. Tras declarar, manifestó: "Estoy orgullosa de que haya llegado este momento, estoy agotada. Me saqué una mochila y se la dejé a la Justicia".

La audiencia se realizó en la Sala 7 de la Justicia Federal Criminal de San Pablo y no fue pública, sino limitada apenas a la defensa, al acusado, a la querella y a la acusación. Sobre esto, el abogado Arias Duval detalló que su defendida llegaba al juicio "como víctima y no como querellante", la acusación está impulsada por el fiscal de Brasil.

Pasadas las 20 hs de ese día, Fernando Burlando -abogado defensor de Darthés- aseguró que el proceso se dilatará hasta febrero. Mientras que agregó que su defendido no iba a declarar aunque sí escucharía el testimonio de testigos.

26 de noviembre del 2021 - Amnistía Internacional respaldó a Fardín

Amnistía Internacional Argentina, junto a organizaciones feministas y de derechos humanos, manifestaron su acompañamiento a la actriz Thelma Fardín en su denuncia por abuso sexual contra Juan Darthes frente a la presentación judicial y el juzgamiento que se llevaría a cabo semanas más tarde. "Los casos como el de Thelma no deben quedar en la impunidad. Las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica deben recibir el mensaje de que pueden confiar en la Justicia", sostuvieron.

Tan importante fue el caso de Thelma que marcó un punto de inflexión en Argentina. Ese mismo día, las llamadas al 144 aumentaron en un 1.200%. Además, en un comunicado, precisaron que en Argentina solo el 15,5% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. ¿En Brasil? Tan solo el 1%.

10 de mayo del 2021 - Determinan que Darthés sea juzgado el 30 de noviembre por abuso

Se definió que el actor Juan Darthés sea juzgado por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardín a partir del 30 de noviembre del 2021 en los tribunales federales de Brasil. Como los hechos denunciados ocurrieron en Nicaragua, país que no tiene convenio de extradición con Brasil, un acuerdo de cooperación entre ambos países permite que la justicia brasileña lleve a cabo el juzgamiento y cumplimiento de una eventual condena.

"No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca", dijo Darthés en su descargo.

7 de abril del 2021 - La Justicia de Brasil abre una investigación contra Darthés

El Ministerio Público de Brasil presentó una acusación formal contra el actor Juan Darthés por el abuso sexual denunciado por la actriz Thelma Fardín. La decisión de la justicia brasileña de abrir una investigación de oficio contra una persona nacida en Brasil por un crimen cometido fuera de ese país fue considerada como "inédita" por el abogado de la actriz, Martín Arias Duval.

En ese momento, se mantenía vigente la "alerta roja" de Interpol para su captura y la investigación en la justicia de Nicaragua. "Participan distintos niveles de la justicia y la diplomacia de ambos países", contó el letrado. Tal como su par, Cruz, destacó que se debía esperar a que se complete el rechazo de extradición para luego presentar la solicitud de un juicio en territorio brasileño.

27 de octubre del 2020 - Avanza el pedido de extradición de Darthés y Fardín lo llama "prófugo"

La abogada de Thelma Fardín en Nicaragua, Eilyn Cruz, afirmó que el Ministerio Público Fiscal de ese país realizó un pedido de “certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura” para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés. Cabe resaltar que su equipo defensor era consciente en ese momento de que Brasil no tenía tratado de extradición por lo que "eventualmente va a ser negado" y así se iniciaría el trámite para que sea juzgado en Brasil.

Thelma Fardín manifestó durante esas semanas: "Por ahora tengo la tranquilidad de saber que a pesar de que la Justicia tiene unos tiempos espantosos, la causa avanza, está activa. Por el nivel de pruebas que hay hace que se siga avanzando. Es peligroso no confiar en la Justicia... Teniendo todas en contra y sabiendo que el 97% de este tipo de casos no llega a una condena. Pero más de lo que estoy haciendo no puedo hacer". Y añadió: "Es agotador porque lo tengo que ir a perseguir también a Brasil".

13 de diciembre del 2019 - La Justicia de Nicaragua no aceptó investigar a Thelma

La justicia de Nicaragua no investigará a Thelma Fardín, la actriz que denunció por violación a Juan Darthés, rechazando así un pedido que el acusado realizó en los tribunales de ese país luego que se solicitara su captura internacional. Fue determinado por el Juzgado Décimo Distrito en lo Penal de Audiencias de Managua, quien no dio lugar a las peticiones formuladas por la defensa del acusado.

Al mismo tiempo, la Justicia negó revocar la orden de captura internacional que pesa sobre Juan Darthés. El juez Celso Urbina, del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, en aquel país, sostuvo que no podía dar lugar a las peticiones de la defensa del prófugo porque darle lugar implicaría el inicio del proceso judicial, lo que no puede hacerse en ausencia del acusado. No es la primera vez que la defensa de Darthés busca el cese de la misma, sino que es la tercera y todas fueron denegadas.

Días más tarde, Interpol confirmó el alerta roja internacional para la detención del actor.

22 de octubre del 2019 - Peritos indican que Thelma Fardín fue víctima de violencia sexual

"Fardín vuelve a vivir mentalmente el episodio de violencia sexual y tiene pesadillas y pensamientos aterradores", aseveró la psicóloga María Raquel Aráuz. Por parte de Darthés, la pericia indicó que el acusado "presenta llanto en dos oportunidades al narrar pensamientos con contenidos trágicos donde su familia sufre injustamente la situación". A su vez, aseguraron que "tiene personalidad histriónica, narcisista".

17 de octubre del 2019 - Orden de detención de la justicia nicaragüense a Darthés

La fiscal nicaragüense Dinarte Cárcamo había interpuesto "formal acusación" en contra de Darthés, por considerar que "la prueba recolectada era suficiente para avanzar en la persecución penal por el delito de violación".

Días después, el 22 del mismo mes, Darthés pidió a la Justicia nicaragüense que "no gire una orden de captura" en su contra y "se investigue el pasado de la actriz" y su vida privada.

24 de mayo del 2019: la defensa de Darthés cambió de estrategia

Luego de haber negado que haya existido algún tipo de relación sexual entre Juan Darthés y Thelma Fardín, Fernando Burlando aseguró que pedirá la "inexistencia de delito" en el proceso "porque lo que dice Fardín es que existió un vínculo. Por su relato no vemos una negativa".

18 de enero del 2019 - Fardín comenzó a trabajar en una ONG para asistir a víctimas de abuso

Thelma Fardín anunció en esos tiempos que comenzaría a trabajar con la Red por la Infancia en la implementación de un programa de asistencia psicológica y jurídica para personas que sufren violencia sexual.

La iniciativa comenzaría con una "clínica piloto" donde un equipo legal y otro psicológico integrado por profesionales capacitados en la temática estarían a disposición de las víctimas. Además se incluyó una guía didáctica, acceso a la Justicia, pasos a seguir tras la denuncia y más.

Tiempo después, encabezó una convocatoria para que los delitos contra la integridad sexual no prescriban en ningún caso a partir de la modificación del Código Penal. Cabe resaltar que los delitos de este tipo no prescriben solo cuando las víctimas son menores de edad. "Desde 2015, la ley brinda a las víctimas menores de edad el derecho al tiempo. Significa que los delitos de abuso en la infancia no prescriben; pero si la víctima era mayor de edad cuando fue abusada, no cuenta con el mismo beneficio", dijo.

2 de enero del 2019 - Reaparición de Darthés en Brasil

El actor viajó al país vecino el 20 de diciembre de 2018, específicamente para instalarse en la ciudad de San Pablo junto a su familia. Fue visto en diversos espacios y sus imágenes se viralizaron en redes sociales. Se encuentra allí trabajando en el bar que un familiar suyo posee en dicha ciudad brasileña.

Un grupo de actrices brasileñas repudió la llegada de Juan Darthés a ese país el 21 de diciembre y expresó su solidaridad con sus pares argentinas. "Se mete con una, se mete con todas", manifestaron junto a un imagen del actor y con un hashtag en portugués similar a #MiráCómoNosPonemos.

13 de diciembre del 2018 - Darthés negó la acusación y aseguró no abusar de nadie

El actor Juan Darthés afirmó que "eso jamás pasó", que "fue ella" quien se le insinuó en aquella ocasión y "nunca violé a nadie". En diálogo con América24, había expresado: "Ella golpeó la puerta y me dijo que no le funcionaba una llave. Pero jamás pasó nada, fue ella la que se me insinuó, me quiso dar un beso y yo tuve que echarla de la habitación". Incluso, amenazó con matarse si fuese cierto.

Por otra parte, el actor manifestó: "No puedo obligar a la gente a que me crea. Yo no me borré, estoy acá. El país se puso en el lugar de Thelma pero no es verdad y lo probaré en la justicia". Tiempo después, haría lo contrario: dejó la Argentina y escapó hacia Brasil donde no se extradita a sus connacionales.

11 de diciembre del 2018 - Thelma Fardín denunció a Darthés por abuso sexual

Junto al colectivo Actrices Argentinas, integrada por más de 400 mujeres, la actriz denunció al actor Juan Darthés por abuso sexual durante el 2009. El hecho se dio en Nicaragua mientras se encontraban de gira por la tira juvenil, "Patito Feo". En aquel momento, ella tenía 16 años y él tenía 45.

La denuncia fue a través de un video que fue proyecto en una sala del Multiteatro de avenida Corrientes, en el centro porteño, tras la convocatoria a la prensa. La denuncia penal había sido realizada una semana antes frente a la unidad fiscal especializada en género del Ministerio Público de Nicaragua.

Allí surgió el lema, ante la frase de Darthés en dicho acto ("Mirá cómo me pones"), de "mirá cómo nos ponemos". En un fuerte comunicado, el resto de las actrices se llamaron a estar unidas y fuertes frente a la violencia y la impunidad. Cabe recordar que es la cuarta actriz que acusa a Darthés: la primera fue Calu Rivero (por acoso), seguida por Ana Coacci y Natalia Juncos. Seguido de esto se dio un unánime repudio de actores y actrices a Darthés.