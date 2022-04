Thelma Fardin detalló cómo sigue el juicio contra Juan Darthés

Hace dos meses un veredicto detuvo el proceso legal por abuso sexual contra Juan Darthés que inició Thelma Fardin a fines de 2018. La demanda seguirá su curso.

El juicio por abuso sexual contra Juan Darthés que inició Thelma Fardin a fines de 2018 fue detenido a principios de febrero por la justicia brasileña. Sin embargo, dos meses más tarde la actriz confirmó que los jueces revirtieron su decisión y que el proceso legal seguirá su curso. La actriz definió la reanudación del juicio como "histórico".

"Los jueces corrigieron su decisión en un momento en que era clave que no volviera todo a foja cero y el juicio empezará de vuelta. Porque en un momento pedían que se cambiara la jurisdicción y era empezar todo de nuevo. Si la justicia no se hubiera corregido hubiera sido un calvario. Ya el proceso judicial es muy tortuoso, agotador así que si hubiéramos tenido que volver a declarar hubiera sido lo que nosotras llamamos re-victimización”, expresó Thelma en diálogo con Catalina Dlugi.

En este marco, la actriz remarcó que "no hay antecedentes de que los jueces corrijan su decisión". "Yo pensé que íbamos a tener que ir a la Corte Suprema. Creo que ahora si se va a dar una celeridad para terminar con esta causa. Necesito que esto pase a ser una cosa del pasado”, enfatizó.

Thelma detalló cuáles serán los siguientes pasos de la causa contra Juan Darthés: “Todavía no hay fechas de reanudación. Estamos esperando que el juez nos diga cuándo. Una vez que Darthés declare, quedan los alegatos finales del fiscal, de la defensa y el tiempo que se tome el juez para decidir”.

“Esta es una buena noticia que yo no me esperaba para nada, y creo que en este momento se va a dar la celeridad para que lleguemos a un resultado final con esta causa de una vez por todas”, insistió.

En esta línea, admitió que “el cuerpo, el alma y el corazón van estando cada vez más agotados, y justamente del otro lado juegan a eso, a cansarnos”. “Tomo medicación antidepresiva y me tuvieron que hacer ajustes en la medicación porque la estaba pasando muy mal, estaba muy triste, muy agobiada, ya no me da más el cuerpo”, relató y reveló que comenzará un proyecto personal para ayudar a otras personas que requieran ayuda en casos similares.

“Estoy armando mi fundación. Para mí es muy importante dar vuelta la página a nivel personal y hacer algo constructivo a nivel colectivo”, adelantó y aclaró que la entidad probablemente llevará su nombre y se ocupará de brindar asesoramiento jurídico y contención psicológica. “Son las dos patas que le faltan al Estado hoy por hoy, porque cuando uno se acerca a la Justicia no tiene ningún tipo de contención y el recorrido es muy arduo, muy doloroso”, agregó.

Semanas atrás, Thelma había anunciado el revés Judicial: “La justicia brasileña ordenó continuar el juicio oral a Juan Darthés en los tribunales federales. Esta decisión se produjo luego de escuchar a las partes en una audiencia oral que tuvo lugar el 12 de marzo pasado”. Fue por medio de un comunicado y reveló un fragmento del informe emitido: “En la audiencia, tanto el Ministerio Público Fiscal como Thelma Fardin, se opusieron a frenar el juicio, que había hecho lugar a un planteo presentado por la defensa de Darthés”.

“La cuestión de la competencia federal ya había sido tratada y resuelta por el juez Pablo Ali Mazloum en primera instancia siete meses antes de que comenzara el juicio. Concretamente, el 16 de abril de 2021, el juez desestimó los planteos de la defensa y, en coincidencia con el criterio de la fiscalía, declaró la competencia federal para el juzgamiento”, finalizaba el documento.