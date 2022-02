Video: qué dijo Thelma Fardin sobre la anulación del juicio contra Juan Darthés

La actriz explicó que un Tribunal de Brasil decidió que el juicio volvería a cero y contó los pasos a seguir. "Es un mensaje de impunidad enorme", admitió. Darthés tenía fecha para declarar en marzo de este año.

La actriz Thelma Fardín anunció que se anuló el juicio que ella inició contra Juan Darthés, en el que se lo acusaba por estupro agravado. "Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, explicó la actriz en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

El juicio contra Darthés, que se inició el 30 de noviembre del 2021, se encontraba en su etapa final. Ya había declarado Fardín y varios testigos de la causa, pero faltaba la declaración del acusado y de sus testigos, que se estimaba que sería en marzo de este año.

En varias oportunidades, el abogado de Thelma, Martín Arias Duval, había destacado las dilaciones provocadas por la defensa de Darthés para retrasar la sentencia. Ahora, según explicó la actriz, un tribunal de Brasil directamente anuló el juicio ya que consideran que "no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí".

En el video, Thelma cuenta el largo camino que tuvo que recorrer hasta poder llevar adelante el juicio contra Darthés, a quien denunció en 2018 de haberla abusado sexualmente cuando ella era menor de edad y él tenia 45 años. El hecho habría ocurrido en Nicaragua, durante una gira de la novela "Patito Feo", en donde ambos trabajaban.

"Viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo. Pero este tipo se profugó a Brasil”, contó la actriz y afirmó que "Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo". Ahora, deciden anularlo.

“Todo lo que hice fue, entonces, para nada. Para que hoy tres tipos digan: ‘no hay jurisdicción’ cuando ya se habían expedido. Cuando un juez ya se había expedido sobre el tema. El mensaje que se está dando hoy es un escándalo… es un mensaje de impunidad enorme", admitió Thelma, denunciando públicamente la revictimización violenta que sufrió al haber declarado, para que ahora "no sirva para nada".

Thelma Fardín el día que declaró en el juicio contra Darthés.

En el posteo, la actriz enumeró la cantidad de cosas que hizo para que se lo juzgue a Darthés. “Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia nos dice esta barbaridad, es una aberración. Si en un caso como el mío pasa esto que queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con cosas así de raras porque es raro”, sostuvo.

"Evidentemente, lo que no quieren es que se juzgue porque es tan contundente la prueba que lo único que quieren es evitar la Justicia, pero a nosotras nos piden que vayamos a la Justicia", expresó con enojo.

Finalmente, Thelma explicó los pasos a seguir: "Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo que la Justicia nos escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, concluyó.

Se anuló el juicio a Darthés: el video de Thelma Fardín