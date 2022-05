Thelma Fardin y el juicio contra Darthes: "No se anuló, juegan con los tiempos para que prescriba"

La actriz dio a conocer cuál será la próxima medida a tomar con su equipo de abogados sobre la causa. "Quieren ganarme por cansancio, hacer que me quiebre", afirmó.

La actriz Thelma Fardin reapareció luego de conocerse la noticia de que la justicia brasileña aceptó el pedido de la defensa de Juan Darthés, denunciado por abuso sexual con acceso carnal, para seguir dilatando las audiencias que hacen falta para terminar con el proceso judicial. "El juicio no se anuló, la gran estrategia es que se juegue con los tiempos para esto proscriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio", advirtió.

En "Sobredosis de TV" por C5N, la actriz dio detalles de la situación actual del caso: "Lamentablemente el proceso judicial... A pesar de que la solución es hablar y tener el paragüas judicial, porque es importante acudir a la justicia, me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador". Y aclaró: "Ni en Argentina ni tampoco en el resto de América Latina, particularmente en Brasil donde me toca a mí atravesarlo porque se fuga a ese país a pesar de que, en una entrevista con Mauro Viale, dijo que se iba a presentar en Nicaragua".

Al recordar que se fugó a Brasil para hacer uso de su ciudadanía, remarcó: "Algunos medios titulan que el juicio se anuló pero no fue así. La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio, lo que más quiero". Además lamentó que semejante decisión dependa únicamente de una persona (el juez) pero que "tiene una cantidad de pruebas presentadas del caso" que son más que contundentes.

Asimismo recordó su declaración de cinco horas frente al juez y la defensa del propio Darthes, admitiendo que se sintió muy violentada durante el proceso. "Se le dieron todas las garantías, se garantizó un debido proceso como corresponde. Tuvo a sus abogados, lo tuvo a (Fernando) Burlando que entró a la sala... A mí no me permitieron presenciar el juicio. Ni a mí ni a mis abogados, yo no tenía representatividad, estaba en un lugar de mucha desigualdad", denunció. Aunque sostuvo que eso no le importaba porque hizo todo lo posible para que no se dilate aún más.

Fardin detalló el último movimiento de la defensa de Darthes para evitar llegar a una condena. "Ahora presentaron otro recurso pidiendo que se resuelva la cuestión de la competencia, si es federal o estadual. Para nosotros, sin duda, es la justicia federal por el recorrido que hizo mi causa que vino de Nicaragua. Corresponde a los intereses de la unión, le corresponde a Brasil la respuesta frente a que ellos no extraditan nacionales. Además estábamos ya sobre el final, el 80% del juicio ya estaba llevado a cabo", dijo. Y agregó: "Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de hacer que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre y que además proscriba y él no tenga que cumplir la condena. Yo creo que ningún juez, con la cantidad de pruebas presentadas, pueda decir que es inocente. Están ganando tiempo pero de ninguna manera se anuló".

Para cerrar, la actriz contó cuál será el próximo paso junto a su equipo: "Lo que vamos a hacer, en medio de una revictimización terrible, es sentarnos con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño. Vamos a presentarnos en la ONU, en Ginebra, con el caso y reclamar porque se haga justicia. Sobre todo porque estabamos hablando de mi integridad sexual y de la integridad sexual de un niña, en ese momento". Y sentenció: "Sigo encontrando, más allá de lo agotador, abrazos en este recorrido".

