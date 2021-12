Thelma Fardin tras declarar en el juicio conta Darthés: "Me saqué una mochila"

La actriz reveló cómo fue haber declarado en el juicio que tiene contra Juan Darhés. El miércoles seguirán las audiencias y las declaraciones.

Después de que finalizara el primer día del juicio contra Juan Dathés, Thelma Fardin habló con la prensa luego de haber prestado declaración durante cuatro horas a través de una plataforma. La actriz indicó: "Estoy agotada pero orgullosa de haber llegado hasta acá y de que este día haya pasado". En ese sentido aseguró: "Me saqué una mochila y se la dejé a la Justicia".

Las palabras de Fardin se conocieron luego de haber prestado declaración durante cuatro horas. Por otro lado, no se supo cuáles fueron los detalles de su declaración pero si se conoció que el proceso seguirá el día miércoles, cuando se presentarán a declarar varias personas. Entre ellas están Anita Co y Calu Rivero, quienes también denunciaron a Darthés por abuso sexual.

Como contrapunto, el abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, aseguró que su defendido no declarará el día miércoles pero que espera que el juicio se extienda hasta febrero. A su vez, Thelma Fardin añadió: “No quiero decir nada de lo que sucedió ahí adentro. Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que pidió el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa”.

Durante el proceso que será de manera remota participarán once testigos que declararán ante el juez Ali Mazloum. Entre las personas que prestarán declaración se encuentran las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo.

Si bien la denuncia inicial está radicada en Nicaragua, como este país no tiene convenio de extradición con Brasil (algo que este país no permite para ciudadanos nacidos allí), un acuerdo de cooperación entre ambos países permitió que la justicia brasileña pueda realizar el juicio el posterior cumplimiento de la condena. Cabe destacar que Darthés es de nacionalidad brasileña y se encuentra en Brasil desde 2019 y el caso fue denunciado por el Ministerio Público y el juicio aceptado por el magistrado de la séptima sección judicial de San Pablo.

El colectivo Actrices Argentinas pidió esta tarde "un fallo contundente" contra el actor Juan Darthés, en el juicio al que será sometido por abuso sexual contra Thelma Fardin, y advirtió que "este camino no tiene vuelta atrás para las mujeres y diversidades de América Latina".



"Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador. Abrazamos a Thelma, pedimos que se condene a su abusador", dijeron las actrices en un comunicado leído en las puertas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Destacaron que "se cierra así un ciclo de tres años para la causa, que siguió adelante por el coraje de nuestra compañera, un recorrido que sienta jurisprudencia internacional: tres ministerios públicos fiscales de países diferentes (Argentina, Nicaragua y Brasil- adonde el denunciado se fugó para eludir su responsabilidad-), consideraron que había pruebas más que suficientes para acusarlo penalmente"