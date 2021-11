Fuerte revelación sobre el caso de Thelma Fardin y Juan Darthés: "Hay pruebas suficientes"

El juicio por la denuncia de la actriz a su colega comenzará el próximo 30 de noviembre.

El juicio por la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés comenzará el próximo 30 de noviembre, después de casi tres años de la exposición que la actriz hizo acompañada por decenas de colegas. En un extenso comunicado, desde el Colectivo de Actrices Argentinas hicieron saber por qué este caso es tan importante y los precedentes que marca.

"El 30 de noviembre comienza el juicio oral contra Juan Darthés, después de 3 años de presentada la denuncia por nuestra compañera, Thelma Fardin. Luego del grito del #MiraComoNosPonemos y #NoNosCallamosMás, una ola infinita de la realidad abusiva que viven millones de personas se destapó y hemos llegado hasta acá", comienza el texto que publicaron.

El colectivo aludió a la relevancia de este caso a nivel global: "Hoy, 3 Ministerios Públicos Fiscales (Nicaragua, Argentina y Brasil) consideran que hay pruebas suficientes de violación agravada. Esto ya es un precedente histórico mundial que abre el debate político y social sobre cómo terminar con la impunidad en casos de violencia de género, cómo conseguir que las investigaciones y los mecanismos judiciales sean eficientes, accesibles a toda víctima y qué lugar le damos a la palabra de la víctima en lugar de estigmatizarla y revictimizarla".

"Los medios son parte funcional y responsable de la cultura patriarcal en la que vivimos, por eso en esta ocasión los invitamos nuevamente a poner en la agenda mediática la necesidad de una justicia feminista con perspectiva de género y sobre las infancias", cierra el texto de Actrices Argentinas.

Las expectativas de Thelma Fardin ante el juicio con Juan Darthés

Thelma Fardin se refirió hace algunos meses a qué espera que pase en el juicio con Juan Darthés. "No pienso, realmente, no pienso en el momento en que él vaya preso. Tiene que ver conmigo, intento todo el tiempo traerlo hacia mí. Que demos vuelta la página. Para mí sería muy liberador", expresó la estrella de Patito Feo.

"Incluso yo lo pienso más allá de qué va a decir ese juez, porque hay un 50 y 50. Y los jueces están instruidos para pensar que es peor un inocente preso que 10 culpables sueltos. Ellos tienen un poco esa escuela y te da mucho vértigo. Yo camino tranquila por mi país y él se tuvo que ir", cerró la actriz, sobre la tranquilidad con la que vive este momento en su vida.

En ese mismo reportaje con Ángel de Brito, Fardin habló sobre los miedos que le genera la idea de encontrarse con su denunciado: "Por supuesto que prefiero no cruzármelo. No me lo puedo ni imaginar. Hace poco se hizo público el caso de Lupe y la pusieron al aire, sin avisarle, con su victimario. Yo me muero si me pasa una cosa así. No quiero ni imaginarlo".