Jon Hernández, experto en IA: "En los próximos diez años, la ciencia va a avanzar más que en los cien anteriores"

Un especialista en tecnología y análisis de inteligencia artificial, Jon Hernández, lanzó una afirmación que sacudió el mundo científico: “En los próximos diez años, la ciencia va a avanzar más que en los cien anteriores”. Este pronóstico se basa en la capacidad de los algoritmos predictivos para revolucionar la investigación médica y acelerar los procesos de descubrimiento.

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Hernández explicó que la velocidad con la que los modelos computacionales procesan datos biológicos supera ampliamente las capacidades humanas tradicionales. Esto, según él, permitirá agilizar los ensayos clínicos y modificar radicalmente los tratamientos actuales.

En sus palabras: “En diez años curamos todas las enfermedades. No sé si vamos a evitar que se desarrollen, pero al menos curarlas, tratarlas, en diez años. Es una locura cuando lo ves así, parece una salvajada, pero tenemos que entender que estamos en una evolución exponencial, que eso es algo que los humanos son malos gestionando”.

El impacto de esta evolución tecnológica ya es palpable en los laboratorios internacionales, donde las metodologías clásicas que requerían décadas para probar hipótesis son reemplazadas por simulaciones digitales de alta precisión. Estas plataformas permiten predecir cómo reaccionan las moléculas ante diferentes patologías, lo que reduce considerablemente los costos y tiempos de investigación.

Jon Hernández, especialista en inteligencia artificial.

Además, la colaboración entre científicos y programadores ha logrado superar obstáculos matemáticos que frenaban el desarrollo industrial y biomédico. Las herramientas de código abierto facilitan una cooperación global sin restricciones, acelerando el ritmo de los descubrimientos y ampliando el alcance de la ciencia.

La batalla de la IA contra las enfermedades

Según Hernández, la medicina predictiva está en pleno auge y transforma rápidamente las técnicas de diagnóstico. “Lo que nos vienen a decir científicos muy importantes es que en los próximos diez años la ciencia va a avanzar más que en los últimos 100, que visto así tampoco es tan bestia teniendo en cuenta los avances que estamos teniendo. Pero claro, hace 100 años lobotomizábamos a la gente porque nos parecía que tenía una enfermedad mental, y a día de hoy nos parece una puñetera salvajada, algo absolutamente cavernícola. Pues piensa cómo veremos el tratamiento que estamos haciendo a día de hoy de las enfermedades dentro de diez años”, reflexionó el analista.

Uno de los beneficios más relevantes de este avance es la reducción en los tiempos de los ensayos clínicos. La industria farmacéutica ya está modificando sus procesos de producción para ajustarse a los diseños moleculares que los algoritmos validan de forma virtual y constante, optimizando recursos y acelerando la llegada de nuevos tratamientos.