La firme decisión de Lula tras la victoria: el histórico cambio que impondrá a las plataformas digitales y la IA

Lula da Silva, reelecto el 25 de octubre para un cuarto mandato, puso la regulación de las big techs entre sus primeras promesas. Quiere además una inteligencia artificial brasileña y data centers que guarden datos del país.

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Ganó el balotaje con 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, una diferencia de 4,43 millones de votos. Su mensaje es que el mundo digital no puede quedar sin reglas, y lo dijo tras afirmar que venció la intromisión de las plataformas en la campaña.

Qué prometió Lula sobre las plataformas

En su primer discurso como reelecto, sostuvo que habrá que regularlas y que un delito en el entorno digital debe tratarse como uno real. Criticó además que empresas que ganan miles de millones no paguen impuestos en Brasil.

El proyecto de regulación de las plataformas está en el Congreso y quedó frenado durante la campaña. Hay un antecedente judicial: el Supremo Tribunal Federal cambió el criterio sobre el artículo 19 del Marco Civil da Internet, y las plataformas pueden responder civilmente si no retiran publicaciones delictivas tras denuncias directas.

Una IA brasileña y data centers propios

Lula dijo que no quiere depender de la inteligencia artificial china ni de la estadounidense, y que quiere “crear una brasileña”. Para lograrlo, prometió reforzar la enseñanza de matemática e ingeniería en las escuelas.

También propuso aprovechar la energía renovable del país para atraer data centers, con una condición: que las empresas reserven parte de esa capacidad para datos brasileños. La reglamentación del programa de incentivos Redata sigue pendiente en el Ejecutivo. En IA, el Senado ya aprobó un proyecto que clasifica las aplicaciones por riesgo, con inspiración en la Unión Europea.

El Congreso y Washington, el verdadero examen

La promesa es clara, pero depende de votos. El Congreso tiene mayoría conservadora que ha frenado la regulación digital, y las grandes tecnológicas ejercen presión para que el debate no avance.

A eso se suma el frente externo: la administración de Donald Trump presiona con investigaciones y amenazas de sanciones comerciales, incluso con cuestionamientos al sistema de pagos Pix. Lula llega con mandato, no con mayoría: regular a las big techs será una negociación, no un decreto.