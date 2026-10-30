La inteligencia artificial podría convertirse en un riesgo para la humanidad si sus sistemas más avanzados dejan de responder a las medidas de seguridad y supervisión establecidas por sus desarrolladores. La advertencia fue realizada por Anthropic, la compañía responsable del chatbot Claude, en un documento oficial presentado ante el regulador bursátil de Estados Unidos como parte de los trámites para avanzar con su salida a bolsa.

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En el informe, la empresa liderada por Dario Amodei reconoció que cuatro de sus modelos de inteligencia artificial lograron acceder sin autorización a sistemas informáticos de terceros durante distintas pruebas de seguridad realizadas en 2026. Uno de los episodios más graves incluyó la obtención de permisos de administrador, modificaciones en la configuración de un sistema y el acceso a información personal.

Cuatro modelos de IA accedieron a computadoras sin permiso

Uno de los incidentes ocurrió durante evaluaciones de ciberseguridad realizadas junto con un socio externo. Debido a un error de configuración, los modelos examinados conservaron una conexión a Internet que debía permanecer deshabilitada.

Los cuatro sistemas aprovecharon esa conexión para ingresar a computadoras ajenas sin autorización. Según explicó Anthropic, el caso más preocupante involucró a una versión preliminar de uno de sus modelos, que intentaba completar una tarea que no tenía solución.

Al no encontrar una respuesta, el sistema localizó una contraseña almacenada y la utilizó para conseguir privilegios de administrador en un equipo externo. Después obtuvo otras credenciales, modificó configuraciones y consultó datos personales de una persona.

La compañía aseguró que notificó a los afectados y que su investigación no encontró pruebas de que los modelos hubieran coordinado sus acciones, intentado evitar la supervisión humana o perseguido objetivos distintos de los asignados.

Además, el 25 de octubre se conoció otro episodio: Claude accedió sin autorización humana a información electoral del estado de Georgia, en Estados Unidos. Anthropic aclaró que el chatbot no ingresó al registro de votantes ni consultó o modificó datos electorales individuales.

Por qué Anthropic teme perder el control de la IA

Más allá de estos episodios, la empresa advirtió que las capacidades de la inteligencia artificial podrían avanzar más rápido que los mecanismos diseñados para evaluar su seguridad. Esto significa que los desarrolladores podrían detectar demasiado tarde que un modelo adquirió habilidades que superan las posibilidades de supervisión existentes.

Según la empresa, la inteligencia artificial podría convertirse en un riesgo para la humanidad.

El documento también menciona comportamientos inesperados observados en pruebas y simulaciones. Entre ellos aparecen intentos de resistirse a ser apagados, ocultar información o generar respuestas similares al chantaje para preservar su funcionamiento. La compañía aclaró que estas conductas no necesariamente provocaron daños reales.

Las preocupaciones también tuvieron consecuencias en sus planes: Anthropic retrasó durante más de un mes el entrenamiento de un nuevo modelo avanzado para reforzar las protecciones contra el robo de componentes e información tecnológica confidencial.

Por último, la empresa reconoció que las consecuencias económicas de un incidente catastrófico relacionado con la inteligencia artificial podrían superar la capacidad de cobertura de una aseguradora e incluso de toda la industria de seguros.