¿La inteligencia artificial reemplaza o potencia? El informe de Microsoft que revela el nuevo impacto en el ámbito laboral

El Work Trend Index 2026 de Microsoft responde con datos: el 66% de quienes usan IA dice que hoy dedica más tiempo a tareas de alto valor, pero el resultado depende más de cómo se organiza el trabajo que de la destreza individual.

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La pregunta de si la IA reemplaza o potencia tiene una respuesta incómoda para las empresas: depende de ellas. El informe, basado en una encuesta global a 20.000 trabajadores que usan IA en 10 mercados, atribuye el 67% del impacto a factores organizacionales y el 32% a factores individuales. Es una asociación estadística, no una relación causal.

Qué dice la encuesta sobre el tiempo y la calidad del trabajo

El 66% de quienes usan IA en su trabajo afirma que hoy puede dedicar más tiempo a tareas de alto valor, y el 58% produce trabajo que no podía hacer un año atrás. Entre los usuarios avanzados, los Frontier Professionals (16% de la muestra), esa última cifra llega a 80%.

También cambia qué habilidades pesan. El 50% señala el control de calidad y el 46%, el pensamiento crítico como las que ganan relevancia, y el 86% toma la respuesta de la IA como un punto de partida y conserva la responsabilidad del razonamiento.

De generar texto a orquestar agentes

Microsoft describe tres etapas de adopción: primero la IA generativa para crear y resumir, después los copilotos dentro del flujo de trabajo y ahora los agentes, que ejecutan tareas dentro de los procesos. Sobre más de 100.000 conversaciones con Microsoft 365 Copilot, el 49% de los objetivos clasificados apoya trabajo cognitivo, como analizar, razonar y evaluar alternativas.

El informe propone cuatro modos de trabajar con IA: productor, editor, director y orquestador. Los nombres ya muestran hacia dónde se corre el trabajo: de ejecutar a decidir y supervisar.

Por qué el contexto de la empresa pesa más que la destreza

Según el informe, las capacidades se amplían sobre todo cuando el trabajo se rediseña con procesos preparados, datos protegidos, controles y claridad sobre qué delegar. Aplicar IA a un proceso mal diseñado puede acelerar sus fricciones.

Hay además una brecha de confianza: el 65% de los usuarios teme quedarse atrás y el 45% se siente más seguro concentrándose en los objetivos actuales que rediseñando el trabajo. Solo el 19% llega a la Frontier zone, que combina alta capacidad individual y alta preparación organizacional. Ezequiel Glinsky, director de Tecnología de Microsoft Latinoamérica, lo resume así: la tecnología abre posibilidades y las personas deben darles “dirección, propósito y sentido”.