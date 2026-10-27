Los 5 avances científicos impulsados por inteligencia artificial que transformarán la salud y el cuidado de las personas

La tecnología no reemplaza el criterio clínico ni el vínculo entre el médico y el paciente.

La inteligencia artificial en medicina empieza a transformar la forma de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de información e identificar patrones permite asistir a los profesionales de la salud, optimizar procesos y avanzar hacia una atención más personalizada.

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Un estudio de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), realizado en 2026 entre 60 médicos de la Ciudad de Buenos Aires, mostró que el 95% considera que estas herramientas pueden mejorar la precisión de los diagnósticos y la eficiencia asistencial. Sin embargo, los resultados reflejan únicamente la opinión de los profesionales encuestados y no representan al conjunto de los médicos argentinos.

Cinco aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina

La Dra. Estefanía Raffetto (MN 170.481), gerente médica de Cober Medicina Privada, destacó el potencial de esta tecnología para analizar información clínica, identificar factores de riesgo y ayudar a tomar decisiones mejor fundamentadas. Estas son cinco de sus principales aplicaciones.

1. Detectar enfermedades de manera temprana

Los algoritmos pueden analizar imágenes médicas y señalar alteraciones que requieren una evaluación profesional. Un ensayo clínico publicado en The Lancet en 2026, realizado con más de 105.000 mujeres en Suecia, encontró que la lectura de mamografías asistida por IA alcanzó una sensibilidad del 80,5%, frente al 73,8% de la doble lectura convencional. Los resultados muestran su potencial como apoyo para detectar el cáncer de mama.

2. Anticipar posibles problemas de salud

Al analizar antecedentes médicos, resultados de laboratorio y otros indicadores, los sistemas de IA pueden ayudar a reconocer factores de riesgo y cambios que requieren seguimiento. Esto permite avanzar hacia una medicina preventiva, orientada a intervenir antes de que aparezcan complicaciones.

3. Personalizar los tratamientos

La IA puede integrar datos clínicos y detectar patrones que ayuden a evaluar distintas alternativas terapéuticas. De esta manera, aporta información para que los profesionales adapten sus decisiones a las características y necesidades de cada paciente.

4. Mejorar el seguimiento de enfermedades crónicas

En pacientes con diabetes o enfermedades cardiovasculares, estas herramientas pueden facilitar el análisis de indicadores clínicos y detectar variaciones relevantes. Combinadas con registros médicos y sistemas de monitoreo, pueden contribuir a un seguimiento más continuo bajo supervisión profesional.

La implementación de estas tecnologías también plantea grandes desafíos.

5. Optimizar la atención médica

La inteligencia artificial también puede automatizar tareas administrativas, organizar información clínica y analizar las necesidades de los servicios sanitarios. Esto permite mejorar procesos y liberar tiempo para que los equipos de salud se concentren en la atención de los pacientes.

Los desafíos de incorporar IA en la salud

La implementación de estas tecnologías plantea desafíos relacionados con la privacidad de los datos médicos, la confiabilidad de los resultados y los posibles sesgos de los algoritmos. Por eso, su uso requiere validación científica y supervisión profesional.

Desde Cober Medicina Privada remarcan que la tecnología no reemplaza el criterio clínico ni el vínculo entre el médico y el paciente. Su impacto dependerá de que las herramientas demuestren beneficios concretos y se integren de manera responsable, sin comprometer la seguridad ni la confianza de las personas.