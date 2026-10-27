Guerra de asistentes virtuales: la jugada de xAI con Grok Bot para arrebatarle el control del hogar inteligente a Google y Alexa

El objetivo es transformar a Grok Bot en un asistente capaz de ejecutar acciones cotidianas, además de responder consultas.

Grok Bot, el asistente de inteligencia artificial de xAI, incorporó nuevas funciones que le permiten interactuar directamente con las aplicaciones del teléfono. A partir de esta actualización, puede agregar eventos al calendario, configurar recordatorios, buscar contactos y leer o enviar mensajes, además de realizar otras tareas sin que el usuario tenga que abrir cada aplicación por separado.

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La novedad también incluye la posibilidad de controlar dispositivos del hogar inteligente, como luces y cerraduras, a través de la aplicación Hogar. La actualización comenzó a desplegarse en iOS y Android, con el objetivo de transformar a Grok Bot en un asistente capaz de ejecutar acciones cotidianas, además de responder consultas.

Qué puede hacer Grok Bot con las aplicaciones del celular

La nueva integración habilita el acceso a seis aplicaciones y servicios del teléfono: Mensajes, Ubicación, Calendario, Hogar, Recordatorios y Contactos. De esta manera, el asistente puede consultar la agenda diaria, incorporar nuevas actividades y crear o revisar recordatorios según las necesidades del usuario.

También puede utilizar la ubicación para encontrar lugares cercanos, buscar y agregar contactos, y gestionar mensajes. En el ámbito doméstico, la conexión con Hogar permite ejecutar acciones como apagar las luces o cerrar una puerta con llave, siempre que los dispositivos sean compatibles y cuente con los permisos necesarios.

Hasta ahora, realizar estas tareas implicaba alternar entre distintas aplicaciones. Con esta actualización, el usuario puede solicitar una acción directamente a Grok Bot y dejar que el asistente la gestione desde el teléfono.

La nueva integración habilita el acceso a seis aplicaciones y servicios del teléfono.

La iniciativa forma parte de una serie de mejoras impulsadas por xAI para ampliar las capacidades de su herramienta. En los últimos días, Grok Bot también incorporó novedades relacionadas con las conversaciones por voz en iPhone y su integración con Apple CarPlay.

Cómo funcionan los permisos y qué pasa con la privacidad

Uno de los aspectos centrales de la actualización es el sistema de permisos. Grok Bot no necesita acceder a todas las aplicaciones del teléfono de manera automática: cada integración tiene su propio botón para autorizar o rechazar el acceso.

Esto significa que una persona puede habilitar los recordatorios y el calendario sin darle acceso a sus mensajes o contactos. La decisión queda en manos del usuario, que puede seleccionar qué información y funciones desea compartir con el asistente.

El mecanismo busca ofrecer un mayor control sobre los datos personales mientras la inteligencia artificial asume más tareas dentro del dispositivo. Sin embargo, como ocurre con otras herramientas que interactúan con aplicaciones y servicios personales, es importante revisar los permisos antes de habilitar cada función.

Con esta actualización, Grok Bot avanza hacia un modelo de asistencia más práctico: no solo ofrece respuestas mediante inteligencia artificial, sino que también puede realizar acciones concretas en el celular y en el hogar conectado, de acuerdo con los accesos autorizados.