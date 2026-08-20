Joan Manuel Serrat, 82 años: "No me había dado cuenta de que me estaba haciendo viejo si no fuera por los demás".

Luego de una vida dedicada a la música, las giras y el cariño de sus fanáticos, Joan Manuel Serrat decidió retirarse de los escenarios en 2022 a los 79 años de edad. Y aunque si bien su despedida fue muy triste para muchos de sus seguidores, el músico sigue vigente a través de sus letras y sus profundas entrevistas donde muestra su perspectiva tan particular sobre la vida. Precisamente, hace algunos años atrás, dio una nota en donde contó cómo vive la vejez.

En una entrevista que brindó con el periodista Iñaki Gabilondo para la Fundación Princesa de Asturias, tras recibir el premio de las Artes en 2024, Serrat habló sobre la vejez, el paso del tiempo y la perspectiva sobre la vida que fue tomando a medida que pasaban los años. Con el humor que lo caracteriza, empezó por decir: "No sé quién lo diría, ni dónde lo leería, pero decía que eso de hacerse viejo tiene dos cosas jodidas: una es que vas perdiendo la memoria y la otra es que ya no me acuerdo. Hacerse mayor es solamente el resultado del paso del tiempo, que es lo que somos. Tiempo".

En este marco, continuó con una frase breve pero muy contundente que demuestra su forma de tomarse la vejez sin prejuicios y sin presiones: "Personalmente, no me había dado cuenta de que me estaba haciendo viejo si no fuera por los demás". Antes, había aclarado sobre el paso del tiempo: "Depende de muchas cosas. De si te acompaña el cuerpo, de lo que te rodea o de hasta qué punto tus sueños se han quebrado o tus sueños se han cumplido. Depende de mucho".

La decisión de jubilarse "a su forma": un estilo de vida llevado hasta el retiro

Aunque Serrat ya no toca en escenarios ni saca canciones nuevas, su espíritu sigue vigente porque así lo quiere él. Sin ir más lejos, cuando tomó la decisión de jubilarse en el 2022 lo hizo con las condiciones claras y totalmente a su manera.

Al menos así lo cuenta su hija, Candela, en una reciente entrevista que dio con el medio español Lecturas. "¿Qué jubilación? Él dice que se jubiló. Es la versión oficial, pero se ha jubilado en sus términos, lo cual es muy guay. Deberíamos hacerlo todos igual", empezó por decir.

Luego, más allá de las bromas, contó que están disfrutando mucho del tiempo que les puede dedicar ahora: "Es fantástico. Tenemos mucha suerte. Tenemos dos abuelas y un abuelo que son abuelos presentes, implicados, que los quieren muchísimo. Somos afortunados".