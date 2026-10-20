Iron Maiden en Huracán: el subte cambiará su horario y extenderá el servicio por las noches de show

Subterráneos de Buenos Aires extenderá el horario de funcionamiento de la Línea H para facilitar el regreso de los asistentes a los recitales de Iron Maiden en el estadio de Huracán.

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El servicio funcionará hasta la 1:30 de la madrugada durante este martes 20 y miércoles 21 de octubre, con un esquema especial que permitirá viajar después de los conciertos.

La medida contempla un único acceso para abordar las unidades y cuatro estaciones habilitadas para el descenso de pasajeros, por lo que quienes concurran a los shows deberán tener en cuenta las modificaciones antes de organizar la vuelta a casa.

¿Cuáles serán las estaciones habilitadas de la Línea H?

Durante las jornadas de este martes y miércoles 21, el ingreso al subte estará permitido únicamente por la estación Caseros. Desde allí, los trenes circularán en dirección al centro porteño y realizarán paradas para el descenso en Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fe.

La extensión horaria coincide con las presentaciones de Iron Maiden en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en avenida Amancio Alcorta 2544, en Parque Patricios. La banda británica llegará a Buenos Aires con su gira mundial Run For Your Lives, con la que celebra sus 50 años de trayectoria.

El concierto del martes 20 agotó las entradas y, ante la demanda, se agregó una segunda fecha para el miércoles 21. En ambas presentaciones participará como invitado especial La H No Murió, el proyecto vinculado al legado de Hermética.

Iron Maiden en Argentina: horarios y mapas de ingreso a Huracán

Las puertas del estadio Tomás Adolfo Ducó abrirán a las 16, mientras que el show de La H No Murió comenzará a las 19:45 y el recital de Iron Maiden está previsto para las 21. El cronograma será el mismo para las dos fechas, el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

Los ingresos estarán distribuidos según la ubicación de las entradas. Quienes tengan tickets para el campo podrán acceder por la intersección de Monasterio y Los Patos, mientras que la Platea Miravé y la Platea Alcorta tendrán entrada por avenida Colonia y Los Patos. También habrá un acceso para campo y personas con movilidad reducida en Luna y Los Patos.

En tanto, el ingreso a la cabecera y al campo también estará habilitado en la esquina de avenida Amancio Alcorta y Lavardén.

Para llegar al estadio, ubicado en Parque Patricios, se pueden utilizar distintas líneas de colectivo, entre ellas la 9, 25, 28, 37, 65, 91, 118, 133, 134, 150 y 188.