El Gobierno bonaerense, en articulación con el Municipio de Luján y el sector privado, avanza con la recuperación de una histórica terminal de ómnibus que volvió a funcionar después de una primera etapa de obras.

{{{htmlAmp}}}

El proyecto cuenta con una inversión de alrededor de dos millones de dólares de DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor S.A.), empresa concesionaria del edificio y una de las principales operadoras de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La intervención contempla la restauración del inmueble, la recuperación de sus instalaciones y la puesta en funcionamiento de los espacios destinados a pasajeros y trabajadores.

¿Cómo es el proyecto para recuperar la histórica terminal de ómnibus de Luján?

Los trabajos comenzaron durante la gestión del intendente Leonardo Boto, en articulación con la entonces Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. La participación de DOTA permitió sostener el proyecto mediante financiamiento privado.

La primera etapa ya concluyó y permitió restablecer la actividad habitual del edificio, con la habilitación de los sanitarios, las boleterías, un kiosco, una cafetería y un espacio exclusivo para los choferes.

Además, se renovaron los pisos interiores y exteriores, con la conservación de los diseños originales, y se recuperaron los techos de hormigón. La intervención también permitió avanzar en la puesta en condiciones de las instalaciones para mejorar la atención de los usuarios del transporte.

La segunda fase incluirá nuevas tareas en el interior del inmueble y en la planta alta, donde se instalará el sector administrativo. Una vez completadas esas intervenciones, el proyecto tendrá su inauguración definitiva durante 2027.

La recuperación tiene también un componente patrimonial, ya que el edificio es considerado una referencia de la arquitectura del estructuralismo argentino. Por ese motivo, las obras contemplan conservar elementos originales de su diseño mientras se actualizan las instalaciones para responder a las necesidades actuales.

En cuanto a la participación provincial, el gobernador Axel Kicillof tiene prevista una visita a Luján para recorrer distintas intervenciones, entre ellas las instalaciones de la terminal. La obra forma parte de los proyectos de infraestructura de transporte que se desarrollan en el distrito.