El Municipio de Bahía Blanca adjudicó los trabajos de reparación y mantenimiento de un tramo estratégico de la Ruta Nacional 33, una intervención que quedó paralizada por el Gobierno nacional y que ahora será financiada con recursos propios.

{{{htmlAmp}}}

La obra demandará una inversión de $2.536 millones, que será afrontada en conjunto por la comuna y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. La empresa Ingeniería y Arquitectura S.R.L. estará a cargo de la ejecución, luego de que el municipio evaluara las propuestas técnicas y económicas de cinco firmas oferentes.

El comienzo de las tareas está previsto para los próximos 30 días y tendrá un plazo de ejecución estimado de 180 días. El objetivo es recuperar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los corredores utilizados para la conectividad y la actividad logística de la ciudad.

¿Qué trabajos se realizarán en la Ruta Nacional 33?

La intervención abarcará 7,5 kilómetros del Paso Urbano de Bahía Blanca, sobre la traza de la Ruta Nacional 33, también conocida como exCamino Sesquicentenario. El sector comprendido se extiende desde el cruce con la Ruta Nacional 3, a la altura de El Cholo, hasta la rotonda de Bosque Alto.

El proyecto contempla diferentes tareas para recuperar el estado de la calzada. Entre ellas se encuentran trabajos de bacheo superficial y profundo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica mediante el reencarpetado del pavimento.

Además, se intervendrán los desvíos de tierra que presentan mayor deterioro, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación en todo el sector incluido en el contrato.

El financiamiento estará integrado por partidas del presupuesto municipal y aportes del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, sin participación económica del Gobierno nacional.

Al anunciar la decisión, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, cuestionó la falta de intervención de la Casa Rosada y explicó los motivos por los que la comuna decidió avanzar con el proyecto. "Frente al abandono del Gobierno Nacional, elegimos hacernos cargo, buscar alternativas e invertir los recursos de los bahienses para reconstruir nuestra ciudad", subrayó.

El jefe comunal también se refirió al inicio de los trabajos y a la importancia del corredor para la actividad local. "En los próximos 30 días vamos a poner en marcha la recuperación de esta arteria fundamental para la conectividad y la logística de Bahía Blanca. Queremos que vuelva a ser transitable y que podamos circular con seguridad", agregó.

La posibilidad de que el municipio asumiera directamente la intervención se concretó después de las gestiones realizadas ante Vialidad Nacional. Como resultado, ambas partes suscribieron un convenio que habilita a la comuna a ejecutar las tareas en ese sector de jurisdicción nacional.