Invento argentino contra la escasez hídrica: cómo funciona la tecnología que transforma el aire en agua

La empresa desarrolló un sistema en el que los equipos captan aire, condensan el vapor de agua, lo filtran y luego le incorporan minerales para la obtención de agua apta para consumo humano.

La empresa argentina Samai Hidro presentó un sistema para producir agua potable a partir de la humedad del ambiente mediante energía solar. Con sede en Santiago del Estero, el proyecto busca proveer agua segura a comunidades rurales, escuelas e instalaciones sin acceso a redes ni acuíferos a partir de 2027.

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Según indicaron medios locales, la empresa con sede en Santiago del Estero desarrolló un sistema en el que los equipos captan aire, condensan el vapor de agua, lo filtran y luego le incorporan minerales para la obtención de agua apta para consumo humano. Bajo el lema "Transformamos aire en agua. Una gota a la vez”, la firma busca posicionar a esta tecnología como una "infraestructura de resiliencia hídrica y no solamente como un equipo de generación de agua".

Sin embargo, no se trata de una tecnología inventada por la firma, sino que Samai importa los generadores atmosféricos y los adapta con sistemas propios de remineralización, monitoreo y alimentación con energía solar. Hoy trabaja con modelos capaces de producir desde 20 hasta 250 litros diarios, de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad.

¿Cómo funciona el proyecto?

De acuerdo al medio Cadena 3, el proyecto se encuentra en fase de prueba con "excelentes resultados", por lo que se estima que a inicios del 2027 ya se encuentre en funcionamiento y permita la producción de agua para quienes la necesiten. La primera etapa de implementación será en Santiago para luego expandirse a otras provincias del país.

La propuesta usa tecnología AWG (Atmospheric Water Generation) para captar la humedad presente en el aire, transformarla en agua y someterla posteriormente a procesos de purificación, esterilización y acondicionamiento. Esto permitirá pasar de depender exclusivamente de la extracción, almacenamiento y transporte de agua a incorporar la posibilidad de producirla de manera loca, cerca de las zonas donde será usada.

Esta tecnología también contempla la integración con energía solar, operación descentralizada y monitoreo digital de indicadores. Enzo Trungelliti, CEO de la empresa, detalló que la energía eléctrica alimenta a las máquinas y que ya se utilizan paneles solares para operar los modelos más pequeños.

También está en desarrollo una unidad del tamaño de un contenedor con el que pretenden una capacidad proyectada en hasta 5000 litros por día. Además, la iniciativa a apunta principalmente a comunidades rurales, escuelas, hospitales y lugares donde el acceso de agua depende de perforaciones, camiones o infraestructura limitada.

Las 4 etapas para generar agua a partir del aire

El funcionamiento de este proceso consiste en cuatro etapas:

Captación: el sistema toma aire del ambiente y realiza una filtración inicial de partículas. Condensación: la humedad atmosférica es transformada en agua líquida mediante enfriamiento o sistemas de absorción. Purificación: el agua atraviesa procesos de filtrado, esterilización y control de calidad. Mineralización: finalmente se acondiciona el agua obtenida para alcanzar las características previstas para su utilización.

La propuesta apunta a comunidades rurales. (Foto: Samai Hidro).

De esta manera, la tecnología permite producir agua sin necesitar una fuente hídrica previa en el propio lugar de instalación y puede reducir la dependencia de transporte e infraestructura de cañerias.

Por último, el modelo de Samai Hidro gira en torno a las dimensiones social, sanitaria, ambiental y económica, ya que la accesibilidad al agua reduce las desigualdades territoriales, permite disminuir la exposición a fuentes comprometidas y a determinados contaminantes naturales, reduce la presión sobre acuíferos y parte de la logística vinculada al abastecimiento, y optimiza las operaciones para favorecer nuevas alternativas en relación a la inversión sostenible.