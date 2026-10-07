Sáenz, en la mira: pese a las denuncias de contaminación, hace un año que 2 mil familias continúan esperando agua en Salta

La comunidad de Misión La Paz, en el extremo norte de Salta, atraviesa una situación crítica por la falta de agua para consumo. El reclamo a Gustavo Sáenz por una nueva perforación comenzó en noviembre de 2025, cuando ya se advertía que el pozo que abastecía a la población estaba completamente desagotado. Casi un año después, la obra todavía no se concretó y unas 2000 familias continúan afectadas.

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El problema volvió a quedar expuesto el 28 de septiembre de 2026, cuando Hugo González, vocero del cacique general de la comunidad, difundió un pedido dirigido al gobernador de la provincia. "No está saliendo ninguna gota de agua", describió González a El Tribuno mientras mostraba la situación de la comunidad y reclamaba una perforación urgente.

Según explicó el referente, unas 800 familias de Misión La Paz dependen de ese abastecimiento, que también alcanza a otras comunidades de la zona. En total, estimó que serían más de 2000 las familias afectadas por la falta de agua.

Un año de lucha

El pedido de una solución para el abastecimiento de agua tiene casi un año. El 6 de noviembre de 2025, el entonces representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, Julio Argentino San Millán, remitió al presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, la solicitud formulada por representantes de Misión La Paz.

La presentación planteaba una "intervención urgente" para ejecutar un pozo de agua de emergencia y dejaba constancia de que el pozo que abastecía a la comunidad se encontraba "desagotado en su totalidad". El pedido fue identificado posteriormente con el Expte. N.º 0010417-216041/2025-0 y la Nota N.º 95.230, bajo el asunto: "Solicitud de pozo de agua para Comunidad Misión La Paz - Santa Victoria Este".

Seis días después, el 12 de noviembre de 2025, Aguas del Norte respondió a San Millán. La empresa informó que había tomado conocimiento del requerimiento y que estaba elaborando el Proyecto Ejecutivo pertinente para, "en forma inmediata", proceder a la gestión de licitación de dicha obra.

Sin embargo, casi once meses después de aquel compromiso, la comunidad continúa reclamando por el mismo problema.

Sin agua en escuelas y puesto sanitario

La emergencia no se limita a las viviendas. La falta de agua alcanza a las escuelas y al puesto sanitario de Misión La Paz, lo que genera preocupación entre los referentes comunitarios por la continuidad de las actividades educativas y la atención de salud.

El problema se produce en un territorio particularmente vulnerable y con antecedentes sanitarios vinculados al acceso al agua y a las condiciones de vida de las comunidades de Santa Victoria Este.

En enero de 2025, un niño perteneciente al pueblo chorote de Misión La Paz murió después de haber presentado diarrea y vómitos. De acuerdo con el gerente del Hospital de Santa Victoria Este, el niño había sido internado y posteriormente derivado a Tartagal. Allí se detectó una gastroenteritis provocada por un parásito que, según el funcionario, se encontraba en el agua. Tras recibir el alta, regresó a su comunidad y murió el 24 de enero, luego de una nueva descompensación.

El antecedente resulta especialmente preocupante porque la diarrea y la deshidratación representan un riesgo mayor en niños que además presentan problemas nutricionales.

La propia Provincia informó que entre febrero de 2022 y noviembre de 2024 el Centro de Recuperación Nutricional Infantil de Santa Victoria Este había atendido a niños provenientes de 34 localizaciones del área, entre ellas Misión La Paz. En 2024, el centro registraba niños con bajo peso, riesgo de desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda moderada.

En enero de 2025, además, los equipos sanitarios provinciales que recorrieron comunidades de Santa Victoria Este informaron haber encontrado pacientes con deshidratación, gastroenteritis y otros cuadros, mientras reforzaban la entrega de sales de rehidratación y el seguimiento de niños con riesgo de bajo peso.

Más recientemente, en agosto de 2026, un operativo sanitario realizado en el puesto de Misión La Paz atendió a 25 personas, entre ellas 12 niños. Los equipos trabajaron específicamente sobre prevención de deshidratación, golpe de calor y enfermedades diarreicas, y señalaron preocupación por consultas vinculadas con gastroenteritis y parasitosis, reforzando las recomendaciones sobre consumo de agua segura.

El reclamo llegó al Senado de Salta

La necesidad de una nueva perforación también fue planteada en el ámbito legislativo provincial durante 2026. El 6 de agosto de 2026, el Senado provincial registró un proyecto para ejecutar un nuevo pozo profundo en Misión La Paz. La iniciativa contempla abastecer al complejo aduanero en la localidad.

Luego, el 17 de septiembre de 2026, el Senado aprobó la Declaración N.º 183/26, mediante la cual solicitó al Ejecutivo provincial que arbitre las medidas para ejecutar una perforación de un pozo profundo de agua.

Pese a estos avances, el reclamo de la comunidad continuó durante septiembre. El 28 de ese mes, González volvió a advertir que el sistema de abastecimiento había dejado de entregar agua y pidió una respuesta al Gobierno.

Una escuela lleva tres años sin sanitarios adecuados

La crisis por el agua se suma a otros problemas estructurales que atraviesan las instituciones educativas de la zona.

En septiembre se conoció que una escuela de la localidad llevaba tres años sin sanitarios adecuados y que sus alumnos debían salir al monte para hacer sus necesidades. El establecimiento funciona en un edificio cedido por la propia comunidad, tiene dos turnos y atiende a unos 42 alumnos, además de estudiantes de comunidades cercanas.

Ahora, según el reclamo de los referentes comunitarios, la falta de agua volvió a comprometer el funcionamiento de la educación primaria y secundaria, agravada por las temperaturas extremas.

La situación educativa tampoco es ajena a las condiciones ambientales de la región. En marzo de 2025, por ejemplo, las escuelas de Misión La Paz debieron suspender las clases debido a la crecida del Pilcomayo y al aislamiento de la localidad.

La preocupación de los referentes comunitarios tiene además un componente estacional, debido a la llegada de la temporada de lluvias y de los calores extremos que superan ampliamente los 45 grados.