Alerta máxima en Salta: denuncian desmontes sobre tierras wichi y apuntan contra el gobierno de Sáenz

Mientras más de 400 hectáreas ya sufren los desmontes en el Chaco Salteño, desde las organizaciones de pueblos originarios condenaron el accionar del gobierno de Gustavo Sáenz y solicitaron el cese urgente de las topadoras en las tierras correspondientes al pueblo Wichi. Además del riesgo del río Itiyuro, la deforestación afecta a más de diez comunidades que se encuentran en estado de alerta máxima ante el avance incesante de la empresa Desdelsur. Así 720.000 hectáreas de la provincia estarían en condiciones de ser legalmente deforestadas.

{{{htmlAmp}}}

La reglamentación aprobada en el 2005 a través de la Ley 8.483 fue cuestionada por organizaciones como Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y asambleas socioambientales locales. Cabe destacar que en los últimos 15 años, Salta autorizó y desmontó unas 400.000 hectáreas.

Desdelsur S. A. comenzó a deforestar con maquinaria pesada a fines de julio. Esta zona viene siendo devastada desde hace décadas y tiene una particular importancia ecológica y social dentro del Chaco Seco. Hay una cuenca hídrica que no desemboca al mar y una biodiversidad protagonizada por grandes árboles como quebrachos blancos y colorados, cebiles y algarrobos.

La empresa es de las familias Macera y Blaquier, una de las productoras y exportadora de legumbres de Argentina. Fundada en 1986 sobre tierras indígenas, tiene su centro de operaciones en Tartagal y General Mosconi. También liderar la producción de poroto, garbanzo, maní y otros granos que exporta a más de 70 países. Según Greenpeace, en los últimos 30 años la empresa Desdelsur deforestó más de 27.000 hectáreas en Salta y fue denunciada varias veces.

Fue así que desde las organizaciones locales denunciaron que la gestión provincial otorga luz verde a la destrucción ambiental mediante herramientas administrativas cuestionadas. Así señalaron de forma puntual la creación de las Áreas de Producción Conservación (APC), un mecanismo de recategorización de tierras que viola la Ley Nacional de Bosques y destruye los corredores biológicos y culturales de los pueblos originarios.