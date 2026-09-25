Salta: la deuda ambiental con el río Arenales sigue vigente y la Justicia exige avanzar con el saneamiento

La Corte de Justicia de Salta rechazó la apelación presentada por Aguas del Norte y confirmó que continúa incumplida la sentencia que ordenó avanzar con el saneamiento integral del río Arenales. El máximo tribunal consideró insuficientes las obras y acciones puntuales informadas por las partes demandadas y sostuvo que todavía no se acreditó la ejecución coordinada de los planes ambientales establecidos por la Justicia.

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La decisión alcanza a Aguas del Norte, el Gobierno de Salta y la Municipalidad de la ciudad de Salta, que deberán continuar con las distintas etapas fijadas judicialmente. En caso de persistir el incumplimiento, la resolución contempla la posibilidad de ejecutar las medidas a través de terceros y con cargo a las demandadas, además de la aplicación de sanciones conminatorias a los responsables.

El origen del conflicto se remonta a una acción de amparo ambiental presentada por vecinos afectados por la degradación del río Arenales. En agosto de 2017, la Justicia había ordenado a la Provincia, al municipio capitalino y a Aguas del Norte elaborar, presentar y ejecutar tres instrumentos centrales: un Plan de Manejo del río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia y un Plan de Monitoreo.

La sentencia estableció que esas herramientas debían incluir medidas destinadas a recomponer el ambiente, evitar nuevos daños y mejorar las condiciones de vida de la población ubicada en las zonas ribereñas.

Entre las acciones previstas figuraban el saneamiento de basurales, la limpieza permanente del cauce y sus márgenes, la construcción de defensas hídricas, el mantenimiento de los desagües pluviales, la delimitación de la línea de ribera y el cese del vertido de líquidos cloacales sin el tratamiento correspondiente.

En febrero de 2023, los vecinos solicitaron la ejecución de la sentencia al considerar que habían transcurrido más de cinco años sin que las obligaciones fueran cumplidas de manera integral.

La Corte cuestionó las acciones parciales

A lo largo del proceso, las partes demandadas presentaron informes sobre diferentes trabajos realizados, entre ellos tareas de limpieza, obras hidráulicas, inspecciones y determinaciones vinculadas con la línea de ribera.

Sin embargo, para la Justicia esas intervenciones no alcanzaron para demostrar el cumplimiento de la sentencia. La Corte sostuvo que se trató de acciones parciales y que no quedó acreditada la elaboración y ejecución coordinada de los tres planes ordenados.

El tribunal también señaló que no se presentaron diagnósticos integrales, indicadores de gestión, presupuestos asignados ni cronogramas con metas verificables. Tampoco consideró probado el funcionamiento efectivo de la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del río Arenales.

En ese sentido, la Corte remarcó que la sentencia original no había dispuesto únicamente intervenciones aisladas frente a episodios de contaminación, sino la puesta en marcha de instrumentos de planificación ambiental con una estructura concreta y coordinada.

También consideró insuficiente el denominado “Plan de Abordaje” presentado durante el proceso, debido a que no reunía la estructura técnico-operativa exigida por la condena judicial.

Qué planteó Aguas del Norte

En su apelación, Aguas del Norte sostuvo que no correspondía incluirla en la etapa de ejecución porque la acción había sido promovida contra la Provincia y la Municipalidad. La empresa afirmó además que la responsabilidad principal recaía sobre la Unidad Ejecutora y otros organismos estatales.

También argumentó que existía una imposibilidad material para cumplir determinadas obligaciones que excedían su ámbito de actuación y señaló que el conflicto estaba siendo abordado mediante la denominada Mesa Núcleo del río Arenales, que elaboraba informes quincenales sobre las tareas realizadas.

La Corte rechazó esos planteos. Según el tribunal, la participación de Aguas del Norte no surgió de una decisión adoptada durante la etapa de ejecución, sino de la sentencia firme dictada en el expediente principal, que incluyó expresamente a la empresa entre las condenadas por su responsabilidad en el vertido de efluentes cloacales crudos al río.