Asaltaron a un familiar de Bullrich: le robaron 7 millones de pesos

El primo de Patricia Bullrich fue asaltado en Recoleta.

El primo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue asaltado en el barrio porteño de Recoleta. De acuerdo a las fuentes policiales, el hombre de 61 estaba en una cafetería de avenida Pueyrredón al 1800 cuando fue abordado por tres delincuetes que le sustrajeron 7 millones de pesos.

El familiar de Bullrich, llamado Jaime Bullrich, había hecho un retiro bancario minutos antes. Los tres delincuentes, posiblemente armados, ingresaron al comercio, se dirigieron directamente al primo de Bullrich y le sustrajeron una mochila con el dinero, un accionar tìpico de una salidera bancaria.

Según el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, los ladrones fueron todos están identificados y efectivos de la Comisaría Vecinal 2A de están trabajando en su búsqueda. “Fue un arrebato, no le hicieron nada”, describieron el estado de salud de la víctima del robo.

Desde la Policía de la Ciudad indicaron también que el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Daglio, se puso en contacto con el primo de la ministra.

Los asaltantes fueron captados por una cámara de seguridad.

Bullrich candidata: empieza la campaña en la Ciudad

Patricia Bullrich empezará a caminar la Ciudad de Buenos Aires con la intención de construir una candidatura, la suya. La funcionaria nacional no tiene intenciones de presentarse en las elecciones de este año y, ante la posibilidad concreta de que su archi enemigo Mauricio Macri tampoco se postule, no tiene ningún incentivo para hacerlo. Sí, sin embargo, apunta a quedarse con la CABA en 2027.

Desde hace tiempo, el bullrichismo construye la idea de una candidatura de Patricia para disputarle al PRO de Macri la jefatura de la Ciudad. La gestión de Jorge fue muy cuestionada desde el armado de la ministra, anticipando la verdadera intención del armado: darle un golpe mortal a Mauricio y arrebatarle la Capital Federal.

Como contó El Destape, el plan apunta a construir una propuesta que pueda resultarle atractiva a la Casa Rosada en 2027: Bullrich a la Ciudad, Diego Valenzuela a la provincia. Hasta ahora, la funcionaria nacional no había mostrado demasiado interés por protagonizar una campaña para jefa de Gobierno, pero parece haber sido convencida.

La definición servirá para acomodar una estrategia política y comunicacional, hasta ahora bastante diluida. Patricia, de fuertes críticas a Mauricio, va a tener que moderar un poco su discurso para no ahuyentar a las “Mabeles” porteñas que apoyan al ex presidente en la Ciudad.

La ministra de Javier Milei fue la madrina del salto de sus tres legisladores porteños hacia las filas libertarias. Los diputados capitalinos no sólo dejaron el bloque PRO, donde funcionaban como opositores infiltrados en el oficialismo de Jorge Macri, sino que también abandonarán el partido para pasar a teñirse de violeta. El traspaso había sido conversado y hablado a principios del 2025, por lo que no fue una decisión de último momento. Por ahora, no se reflejará de la misma manera a nivel nacional, para ello habrá que esperar un poco más.