Un custodio de la Secretaría de Seguridad de la Nación, identificado como Germán Balma, fue detenido por haber asesinado a su tía de 70 años. El área está a cargo de Alejandra Monteoliva y depende del Ministerio de Patricia Bullrich.

El episodio sucedió este jueves por la mañana cuando los vecinos de un edificio ubicado en Bucarelli al 2200, barrio porteño de Villa Urquiza, advirtieron que Balma -sargento de la fuerza policial- estaba intentando escapar del departamento 4° B. Antes, habían escuchado discusiones, gritos y golpes que cesaron de un instante a otro. De manera inmediata, llamaron al 911 para advertir lo que estaba sucediendo y evitaron que huyera.

Dentro del departamento, había una mujer herida en la zona de la cabeza, que había perdido mucha sangre. Se trataba de Lucía Martínez, de 70 años, muerta a golpes y puñaladas.

Al llegar el personal Policial, la empleada doméstica señaló a Balma como el autor del asesinato, que fue constatado por personal del SAME, que también arribó al lugar. Pasadas las 15, un furgón del cuerpo de Bomberos de la Ciudad trasladó el cadáver de Lucía Martínez a la morgue para la realización de la autopsia.

Según pudo constatar La Nación, Balma estaba de franco y el móvil del crimen sería una cuestión de dinero, una deuda que su tía le reclamaba.

Pasado el mediodía, en medio de un fuerte operativo de seguridad, el sargento policial fue trasladado en un móvil hasta la alcaidía de Saavedra, donde quedará alojado hasta su indagatoria. Mientras, durante la jornada de este jueves trabajaban en la escena del crimen expertos de la Policía Científica y del área de Género de la Policía de la Ciudad.

Marcelo, administrador del edificio, declaró al diario que “escucharon ruidos, discusiones y el encargado, con otra persona, intentaron entrar, pero no se lo permitían desde el lado de adentro. Cuando lograron ingresar una persona salió e intentó irse rápido, y ellos encontraron a la propietaria fallecida; al hombre lo redujeron los propios vecinos antes de que se fuera”.

Mario, el encargado del edificio, se manifestó "conmocionado" y dijo "no creer" lo que había sucedido. Él solía hacerle trabajos de refrigeración, instalación y reparación en la casa de ella, a quien describió como una "una excelente persona". En tanto, reconoció que no conocía a Balma y que no sabía que Lucía tuviera un sobrino.