La innovadora técnica con cartón que frena malezas y salva bosques en Brasil

En Seropédica, estado de Río de Janeiro, un bosque que durante más de tres décadas sufrió degradación comenzó a mostrar signos de recuperación gracias a una técnica poco convencional: la colocación de cartón en el suelo para frenar la proliferación de malezas invasoras.

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Los investigadores trabajaron en un área de cerca de 6 hectáreas destinada a reforestarse con especies nativas, pero se toparon con un desafío importante: los pastos exóticos que compiten ferozmente con los árboles jóvenes por recursos vitales como agua, luz y nutrientes.

Para combatir esas plantas invasoras, cortaron el pasto y cubrieron el suelo con cuadrados de cartón kraft de 50 por 50 centímetros, que aseguraron al terreno con alambres. Este método bloqueó la luz solar, un factor clave para el crecimiento de dos especies invasoras analizadas, logrando que entre 20 y 50 días después más del 80% de la superficie cubierta mostrara signos claros de deterioro.

Además de impedir la entrada de luz, el cartón mantiene la humedad y regula la temperatura del suelo, creando un ambiente más propicio para que los árboles nativos crezcan con fuerza y recuperen su espacio en el ecosistema. Una ventaja adicional de esta técnica es su bajo costo.

Estudios previos mencionados en el trabajo destacan reducciones de entre un 20% y un 43% en comparación con métodos manuales como el uso de azada, especialmente cuando el cartón proviene de embalajes y cajas reutilizadas.

Científicos usaron cartón para recuperar un bosque tras 30 años de degradación en Brasil.

Con el tiempo, el cartón se degrada de manera natural, actuando como una barrera temporal contra las malezas mientras la flora autóctona se establece y fortalece, ofreciendo una solución sostenible y económica para la restauración forestal.

Tiraron 12.000 toneladas de cáscara de naranja en un pastizal seco: 16 años después, el hallazgo de los científicos dejó a todos en shock

Costa Rica es uno de los pocos países que puede admitir que tirar basura en un bosque sí funcionó para proteger el medio ambiente. Hace casi 30 años, más de 1000 camiones habían arrojado 12.000 toneladas de cáscara y pulpa de naranja en pastos áridos que se convirtieron en un sorprendente bosque.

La medida se había llevado a cabo en la reserva de Guanacaste, en el norte del país, en 1997. Por ese entonces, la empresa Del Oro había puesto en marcha una planta procesadora de cítricos junto al área de conservación. Pero la producción de jugo a gran escala generó montañas de cáscara y pulpa que debían secarse, transportarse o eliminarse de alguna manera.

Fue en ese momento cuando los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, de la Universidad de Pensilvania, propusieron un intercambio poco habitual. La empresa entregó unos terrenos boscosos a la reserva y, a cambio, podría depositar de manera gratuita los residuos de naranja sobre unos antiguos campos ganaderos que era necesario recuperar.

Sin embargo, la iniciativa fue interrumpida abruptamente por la Justicia costarricense luego de la demanda de un competidor. Por ello, el sitio quedó fuera del radar científico durante 16 años hasta que el ecologista Timothy Treuer volvió al lugar para localizar la parcela experimental.

Al comparar la zona intervenida, los investigadores detectaron que el suelo era más fértil y albergaba una variedad mucho mayor de especies arbóreas. Entre el follaje destacaba una higuera gigante que alcanzó un tamaño asombroso, demostrando así que la recuperación natural avanzó más rápido en la zona que en cualquier pastizal dejado a su suerte.