Impacto por la tecnología que logró frenar 370 kilos de residuos antes de que lleguen al mar

En la búsqueda de soluciones eficaces para proteger el medio ambiente, la administración municipal de Kwinana, en Australia, llevó adelante una prueba piloto que permitió interceptar 370 kilos de basura y restos orgánicos en sus canales de drenaje. La iniciativa utilizó dispositivos de red colocados estratégicamente para frenar el avance de la contaminación hacia reservas naturales y fuentes de agua.

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Los resultados, dados a conocer tras las primeras etapas de evaluación en 2018 por el medio local Sound Telegraph, confirmaron la eficacia del mecanismo para retener los desechos arrastrados por la escorrentía de las carreteras antes de su dispersión en espacios abiertos.

Los dispositivos fueron emplazados en dos sectores clave de la reserva Henley. Su funcionamiento es similar al de un filtro gigante: la corriente de las aguas pluviales atraviesa la malla, mientras que los elementos de mayor tamaño quedan atrapados en su interior.

Durante el período de inspección, las cuadrillas municipales retiraron una combinación de desperdicios de origen humano y componentes naturales:

Botellas de plástico y envases de alimentos.

Hojas de árboles y vegetación arrastrada.

Restos de arena y sedimentos acumulados.

Al concentrar los residuos en un único sector, la logística de recolección se simplifica considerablemente, impidiendo que los plásticos y contaminantes continúen su trayecto hacia ecosistemas frágiles o áreas de vida silvestre.

La instalación de estructuras contra la contaminación demandó unos 20.000 dólares australianos en 2018.

Impacto ambiental y protección de la fauna local

La entonces alcaldesa de la localidad, Carol Adams, destacó el impacto positivo de la medida sobre el ecosistema de la zona. "Esto garantiza que el hábitat de la fauna local esté protegido y minimiza el riesgo de que los animales queden atrapados en las redes", expresó la funcionaria respecto a la seguridad del diseño implementado.

Adams resaltó además que las intervenciones a pequeña escala pueden generar transformaciones significativas en la gestión ambiental de las ciudades: "Su éxito demuestra lo importante que es que los gobiernos de todos los niveles comiencen realmente a centrarse en iniciativas medioambientales como estas y comprendan que las pequeñas acciones pueden tener grandes impactos".

La instalación de ambas estructuras demandó un desembolso de unos 20.000 dólares locales. Esta partida presupuestaria cubrió de forma integral el diseño, la confección de las redes y los trabajos de obra civil requeridos para fijarlas en las salidas de agua de Henley Reserve.

Tras el balance positivo de la experiencia, el gobierno local confirmó la detección de otros tres puntos de drenaje aptos para replicar la tecnología. La extensión del programa busca consolidar un modelo sostenible de limpieza urbana y prevención de la contaminación hídrica.