En la mañana de este viernes un incendio en una obra en construcción en el barrio porteño de Chacarita requirió un importante operativo de emergencia. Según detallaron desde la Policía de la Ciudad, las llamas dominaron la planta baja y cuatro pisos del edificio ubicado en Concepción Arenal al 4000.

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Aparentemente, el fuego se habría iniciado sobre tirantes de madera en el primer piso. Dotaciones de Bomberos de la Ciudad, efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron rápidamente tras un llamado de los vecinos.

Como consecuencia, seis personas debieron recibir asistencia médica por inhalación de humo, aunque no se registraron heridos de gravedad. Entre los damnificados hay tres serenos de la obra y un trabajador de una construcción lindera.

Qué se sabe hasta el momento

Según las autoridades que intervinieron en el operativo de emergencia, las llamas se habrían iniciado sobre unos tirantes de madera ubicados en el primer piso de la obra en construcción. Ese material habría favorecido la propagación del fuego y la importante concentración de humo.

De acuerdo al informe policial, las seis personas damnificadas son hombres adultos. Todos ellos fueron asistidos en el lugar y recibieron oxígeno, sin necesidad de traslado.

El titular del SAME Alberto Crescenti confirmó que ninguno de ellos requirió mayor asistencia. Además, explicó que algunos de los trabajadores habían quedado detrás del sector donde se originó el incendio y necesitaron ayuda de los Bomberos para poder salir.

Los peritajes para determinar las causas del incendio

El fuerte operativo de emergencia incluyó a seis móviles del SAME, dos dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito. Mientras se llevaron adelante las tareas de rescate y extinción del fuego, la circulación vehicular de la zona permaneció completamente interrumpida.

Una vez controlado el fuego, las autoridades corroboraron que no quedaban personas atrapadas en el edificio. Por ello, el operativo sanitario fue paulatinamente levantado y quedó una ambulancia de prevención en el lugar.

Crescenti señaló que será necesario esperar los resultados de las pericias de Bomberos para establecer qué fue lo que provocó el incendio. También remarcó que las características de la construcción y la presencia de madera contribuyeron a que las llamas se propagaran con mayor facilidad.

La situación quedó bajo control durante las primeras horas de la mañana y no fue necesario evacuar los edificios linderos. Según detallaron desde la Policía de la Ciudad, todos los damnificados fueron rescatados conscientes y auscultados.