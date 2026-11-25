Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles tras un incendio provocado por la explosión de un camión cisterna que se accidentó en la ruta de circunvalación de Warraq, en el norte de El Cairo, Egipto. El siniestro calcinó a más de dos decenas de vehículos y obligó a desplegar un operativo de rescate de gran magnitud.

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El Ministerio de Salud y Población de Egipto notificó inicialmente 15 heridos, pero la Fiscalía Pública del país elevó esa cifra a 25 personas lesionadas; además, confirmaron que las llamas calcinaron 27 autos y motocicletas.

El hecho ocurrió en el departamento de Warraq y sus autoridades indicaron que 39 ambulancias participaron en las tareas de rescate, como así también en el traslado de heridos a distintos hospitales, donde recibieron la atención médica necesaria.

¿Por qué explotó el camión cisterna?

Según la agencia EFE, las primeras averiguaciones apuntan a que el camión involucrado transportaba bombonas de gas y sufrió un desperfecto en el sistema de dirección.

Una fuente consultada por la agencia también precisó que el chofer perdió el control del vehículo, por lo que se desvió de su trayectoria y colisionó contra la barrera de hormigón de la vía. De esta manera, el impacto provocó la explosión del camión y el fuego se propagó a numerosos vehículos que circulaban por la zona.

Por su parte, el diario egipcio Ahram sostuvo una versión similar, aunque identificó la carga como productos petrolíferos transportados en un camión cisterna. En tanto, el medio estatal Akhbar al-Youm reportó, citando a un funcionario no identificado del Ministerio de Petróleo, que el rodado pertenecía a un contratista del sector privado.

¿Cómo sigue la situación en El Cairo?

Mientras tanto, la Fiscalía Pública informó que ya se realizan investigaciones de ADN para identificar a las víctimas. El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, precisó que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10.

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, expresó sus condolencias a las víctimas a través de un comunicado. Las autoridades continuaban este miércoles evaluando las consecuencias del siniestro y el seguimiento médico de los heridos.

Según medios locales, los accidentes de tránsito son un problema recurrente en Egipto, donde cada año mueren miles de personas en las rutas del país. El exceso de velocidad, el mal estado de las vías, la falta de mantenimiento de los vehículos y el incumplimiento de las normas de seguridad figuran entre los principales factores de los siniestros viales.