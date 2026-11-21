Dos operarios de la empresa tercerizada Exgadet, que habían resultado heridos en la trágica explosión ocurrida en Remedios de Escalada el pasado viernes 13 de noviembre, murieron esta madrugada según informó la firma en un comunicado. Las dos nuevas víctimas fueron identificadas como Matías Miguel Leguizamón y Juan José Servin. Ya son cuatro las personas que perdieron la vida por el escape de gas.

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Según indicaron fuentes sanitarias a El Destape, ambos permanecían internados en una clínica de San Justo. Asimismo, precisaron que fallecieron por un paro cardiorrespiratorio en un contexto de quemaduras graves, shock séptico y distrés respiratorio agudo. Sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas que aún permanecen en estado crítico sostuvieron que todas ellas continúan "graves".

El comunicado de Exgadet tras el fallecimiento de los dos trabajdores

Al confirmarse el deceso de trabajadores, la firma Exgadet expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo y aseguró que está trabajando para determinar las causas de la explosión.

“Acompañamos a sus familiares, amigos más cercanos y compañeros de trabajo, poniéndonos a disposición en todo cuanto necesiten”, expresó la empresa en el comunicado. Además, Exgadet sostuvo que está trabajando “incansablemente para determinar las razones de este lamentable suceso”, buscando “justicia” para dar “algo de paz” a las familias.

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