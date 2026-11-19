Marcelo García está desaparecido desde el viernes.

Desde el viernes pasado, cuando se produjo la explosión en Remedios de Escalada, la familia de Marcelo García desconocía su paradero. Finalmente, este jueves 19 de noviembre, a casi una semana del trágico hecho, El Destape pudo confirmar que el trabajador de Metrogas de 47 años fue identificado como el primero de los dos fallecidos a raíz de la tragedia.

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En diálogo con este portal, el entorno familiar aseguró que García no tenía que estar en el lugar de la explosión y demandaron por respuestas oficiales para poder hablar con los hijos del trabajador, de 6 y 8 años. "El viernes nosotros nos enteramos por los medios de que había habido una explosión", comentó a El Destape Georgina Comellini, sobrina de Marcelo García.

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Según explicó Comellini, "en ningún momento" pensaron que Marcelo podía estar ahí, porque "él ya no estaba en la reparación de pozos", sino que "hacía controles"; es decir, iba con su camioneta y si había una pérdida, "cortaba el suministro y decía que había que llamar a un gasista matriculado". Con el paso de la tarde, comenzó la preocupación. "De repente no contestaba el teléfono y ahí fue cuando empezamos a movernos", relató.

Si bien ya pasó casi una semana de la explosión, hasta la mañana de este jueves seguían esperando por el resultado de los estudios de ADN. "El domingo los hermanos fueron a dejar los hermanos la muestra y al parecer, por el estado del cadáver, no es tan sencillo: no se podían tomar huellas dactilares y mi tío no tiene tatuajes, ni fracturas, ni nada que se lo pudiese reconocer de esa manera", indicó.

Finalmente, llegó la noticia que nadie quería confirmar: García fue la primera víctima de la explosión. "Es lo que estamos esperando porque necesitamos darles respuestas a sus hijos", había pedido la sobrina de Marcelo, padre de dos hijos, uno de seis años y otro de ocho.

La respuesta de Metrogas: "Nunca se apersonaron"

Consultada por el accionar de MetroGas, Comellini explicó que sí hubo comunicaciones desde el área legal de la empresa. "Se comunicaron de legales. Al principio con mi tía, con la esposa de Marcelo y no estaba en condiciones. La hermana de mi tía se empezó a comunicar con ellos y tuvo algunas conversaciones", señaló, aunque remarcó que desde la empresa "nunca se apersonaron" a hablar con ellos.

Además, relató un hecho que sucedió respecto del teléfono de Marcelo, al que llamaron en múltiples oportunidades desde la explosión en Remedios de Escalada. "Mi tía llamó por teléfono muchas veces al teléfono de Marcelo. Lo terminó atendiendo un delegado de MetroGas. Ella le preguntó qué estaba haciendo ahí Marcelo y el delegado le dijo solamente que 'estaba haciendo su trabajo', cuando sabemos que Marcelo no tenía que estar ahí", sentenció.