Edenor buscó despegarse de la gestión de MetroGas tras la grave explosión del pasado viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. A través de un comunicado, la compañía eléctrica afirmó que "todavía no asumió el control de la distribuidora" de gas natural, debido a que la operación mediante la cual YPF busca transferirle su participación accionaria "aún no fue concretada".

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En esa línea remarcaron que las actividades de la distribuidora "continúan bajo la responsabilidad de las autoridades actuales de la compañía", por lo que ellos no tienen injerencia. La aclaración llegó tras las fuertes repercusiones por las consecuencias de la explosión, que provocó dos muertes y dejó otras 30 personas heridas.

"Edenor no ha tomado el control de MetroGas S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades", precisaron, y agregaron: "Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos".

Cómo fue la explosión en Escalada

La explosión ocurrió el 13 de noviembre en una fiambrería de Remedios de Escalada. Elena, dueña del local, contó paso a paso cómo ocurrió la explosión. Según su testimonio, llegó al local alrededor de las 9 de la mañana y enseguida sintió un fuerte olor a gas. Al acercarse a la parte trasera del comercio, advirtió que la concentración era tan intensa que "no se podía respirar".

Según relató, inmediatamente les avisó a los trabajadores que estaban realizando tareas en el lugar y les pidieron que salieran, cortaran la luz y cerraran el negocio. La mujer sospecha que durante esos trabajos perforaron un caño de gas.

Aunque se retiró, volvió a abrir el comercio cuando llegó mercadería, pero el olor persistía y según dijo, era insoportable. Ante el riesgo, pidió que evacuaran a los vecinos de las viviendas cercanas porque temía que ocurriera una tragedia.

Lanús pidió declarar la emergencia por 180 días

En respuesta a la tragedia, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, envió un proyecto a la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia en el distrito durante 180 días. La iniciativa busca establecer un marco excepcional para afrontar las consecuencias del incidente.

"Estamos saliendo adelante. Enviamos un proyecto de ley a la Legislatura Bonaerense para declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, con el objetivo de asistir a las y los afectados por el siniestro. Además, solicitamos la eximición del pago de sus obligaciones tributarias tales como los impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, a vecinos, vecinas y comerciantes que fueron damnificados por el suceso", expresó el propio Álvarez en un comunicado oficial que publicó desde la intendencia de Lanús.