La dueña de la fiambrería explotada relató cómo se inició el fuego, paso a paso: "Perdimos todo"

Elena, dueña de la fiambrería, contó paso a paso cómo ocurrió la explosión que conmociona a los vecinos de Remedios de Escalada. La mujer contó que llegó al local alrededor de las 9 de la mañana y enseguida sintió un fuerte olor a gas. Al acercarse a la parte trasera del comercio, advirtió que la concentración era tan intensa que “no se podía respirar”. Según relató, les avisó a los trabajadores que estaban realizando tareas en el lugar y les pidieron que salieran, cortaran la luz y cerraran el negocio. La mujer sospecha que durante esos trabajos perforaron un caño de gas. Aunque se retiró, volvió a abrir el comercio cuando llegó mercadería, pero el olor persistía y era insoportable. Ante el riesgo, pidió que evacuaran a los vecinos de las viviendas cercanas porque temía que ocurriera una tragedia.

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La explosión se produjo unas tres horas después de que Elena se retirara del local. La mujer y su familia estaban a unos diez metros, frente al negocio, cuando la onda expansiva arrasó con todo: “Volaba todo, mi hijo me dijo que lo empujó la explosión y llegó el calor”, recordó. El resultado fue la destrucción total de la fiambrería, un comercio que había sostenido durante diez años y en el que ahora no quedó nada. “Perdimos todo, se quedó gente sin trabajo y nosotros sin laburo”, lamentó. Además, contó que el gas que inhaló le provocó una fuerte sequedad en la garganta y tos.

Heridos por la explosión en Remedios de Escalada

Desde el municipio de Lanús indicaron a El Destape que, hasta el momento, pudieron contabilizar 20 heridos, 5 de ellos de gravedad, que fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Los demás fueron llevadas al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona.

En tanto, explicaron que el episodio se produjo cuando la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una fuerte explosión.

Qué dijo Metrogas

MetroGAS destacó que su personal logró prensar, pasadas las 12.15, uno de los extremos del caño de media presión afectado por la explosión en Escalada y que trabaja sobre el otro para interrumpir el flujo de gas. Según explicó la empresa, los trabajos requieren hacer pozos alejados del lugar del siniestro. Cuando ambos extremos estén prensados, esperan reducir y eliminar la fuga para extinguir las llamas.

La compañía señaló que el incidente comenzó cerca de las 10, durante tareas de renovación de redes, cuando una máquina tunelera dañó un caño de distribución y provocó un escape. Mientras los trabajadores lo reparaban, se produjo la explosión, cuyas causas están bajo investigación. Al menos dos operarios resultaron heridos y fueron trasladados a los hospitales de la zona.