A cuatro días del estallido que conmocionó al sur del conurbano bonaerense, la situación en Remedios de Escalada continúa siendo crítica.

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El intendente de Lanús, Julián Álvarez, reveló que se registraron 38 denuncias por pérdidas de gas desde el día del siniestro y que 32 de ellas arrojaron un resultado positivo tras las inspecciones.

El episodio, ocurrido el viernes 13 de noviembre en el centro comercial de la localidad, se desencadenó cuando una máquina tuneladora de la empresa tercerizada Exgadet perforó un caño de media presión. El trágico saldo fue de una persona fallecida y una treintena de heridos, varios de ellos con quemaduras severas.

En medio de la emergencia, el jefe comunal fue contundente al señalar responsabilidades: culpabilizó a MetroGas y cuestionó que se permita a una empresa tercerizada operar sin el control del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Asimismo, Álvarez vinculó el origen del accidente a una falla en la documentación técnica, ya que los trabajadores contaban con un mapa donde no figuraba el caño que terminó detonando la explosión. El intendente también apuntó contra el Gobierno nacional por el desfinanciamiento y la flexibilización de los controles, afirmando que esta clase de hechos son "las consecuencias que tiene la motosierra".

El duro comunicado del Colegio de Ingenieros

En paralelo a las declaraciones del municipio, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) emitió un comunicado institucional en el que advirtió sobre la falta de controles efectivos en las obras de infraestructura que se ejecutan en la vía pública.

La entidad cuestionó que la empresa prestataria se limite a solicitar el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir el contrato visado por el Colegio. Además, el escrito apunta contra la contratista Exgadet, que ya había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025, y reclama la intervención del Tribunal de Cuentas bonaerense.

A nivel nacional, el Colegio exigió la aprobación definitiva de la norma NAG-225, un sistema integral de matriculación para instaladores de gas que sigue pendiente desde hace siete años.

Reducción del perímetro y asistencia a las víctimas

Por otro lado, la Justicia tomó medidas para avanzar en la recuperación de la zona. La fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N° 6 descentralizada de Lanús, autorizó la reducción del perímetro restringido de 100 a 50 metros alrededor del epicentro del siniestro.

Esta medida, acordada entre Defensa Civil, Bomberos, el ente regulador y las empresas, permitirá a MetroGas restablecer progresivamente los servicios de agua, electricidad y gas, y habilitará las demoliciones controladas. Mientras tanto, el municipio de Lanús se presentó como querellante en la causa judicial.

Respecto a la asistencia de los damnificados, el intendente detalló que se está conteniendo a 52 víctimas directas, ocho locales y 29 unidades funcionales del edificio afectado. En este marco, Álvarez criticó la ausencia de MetroGas y de su aseguradora en el lugar del hecho, y estimó que los daños patrimoniales superan los tres millones de dólares.

Para paliar la emergencia, el municipio dispuso una ayuda económica para alquileres transitorios, la eximición de tasas para los comercios de la zona y reuniones con el Banco Provincia para facilitar financiamiento. A pesar de la gravedad, las autoridades sostienen que varias de las viviendas dañadas podrán ser reparadas para que los vecinos puedan regresar.