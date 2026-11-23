La localidad quilmeña de Ezpeleta celebraba su 154 aniversario cuando una explosión sorprendió a los vecinos que participaban de los festejos en la zona de Centenario y Bogotá. Por el hecho, siete personas resultaron heridas, entre ellas un hombre que tiene el 50% de su cuerpo quemado.

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La Municipalidad de Quilmes informó que la explosión se produjo en el interior de un local de comidas este domingo 22 por la noche. Posteriormente, se registró un incendio en el comercio. Los servicios de emergencia se activaron rápidamente y asistieron a ocho personas que se encontraban heridas.

Los más afectados fueron derivados a un hospital de la zona. El episodio ocurrió mientras se desarrollaba un espectáculo musical cuando se escuchó una detonación, por lo que se dio aviso a los Bomberos que arribaron minutos después.

El espectáculo debió ser suspendido y se evacuó el sector para facilitar el operativo de emergencia. Además, se instalaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, también se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias y se implementó un cordón sanitario para el traslado de las personas heridas.

"Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación e interviene la Fiscalía N22, caratulado Lesiones Culposas, quien se encuentra realizando el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho", informaron desde el Municipio de Quilmes.

Cómo se encuentran los heridos

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil, el SAME, personal de las áreas municipales de Salud y Seguridad y agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano.

Un hombre de 32 años fue quien presentó las lesiones más graves al sufrir quemaduras en aproximadamente la mitad de su cuerpo, en el torso, los brazos y parte del rostro, por lo que fue trasladado por una ambulancia del SAME.

Al mismo centro también fue trasladada una joven de 19 años, con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho, mientras que su hermano debió ser asistido por diversas heridas.

Además, una joven de 22 años sufrió cortes en el cuero cabelludo y astillas de vidrio en la zona ocular, luego de que estalló una vidriera, una niña de 11 años tuvo una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada a un hospital por sus padres y las otras dos personas heridas son mujeres que no presentaban lesiones de gravedad y una de ellas recibió atención médica en el lugar.