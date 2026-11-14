Explosión en Escalada: Metrogas cortó la fuga de gas y los bomberos extinguieron el fuego 

El municipio de Lanús y la empresa MetroGAS informaron que a las 2.10 de la madrugada quedó totalmente obturado el caño de media presión afectado en el centro de Remedios de Escalada, lo que permitió al personal de bomberos extinguir de forma "completa" el incendio tras una prolongada labor técnica y de emergencia.

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El siniestro se había desencadenado este viernes cerca de las 10.50 de la mañana, luego de que una máquina tuneladora abocada a obras de renovación de redes dañara la cañería distribuidora y desencadenara la explosión por motivos que se encuentran bajo investigación.

Como consecuencia directa del hecho, cinco operarios de la empresa MetroGAS sufrieron heridas y quemaduras de diversa consideración, cuatro de los cuales se encuentran internados en estado de gravedad.

En tanto, el municipio del sur del conurbano detalló que, hasta el momento, la explosión y el posterior incendio en Escalada dejó el saldo de una persona muerta y 30 heridas, 7 de ellas de gravedad. Según el parte difundido, otras 13 personas permanecían en observación, fuera de peligro, y diez habían recibido el alta.

Según precisó la empresa dedicada a la distribución de gas natural, la complejidad de los trabajos realizados en la zona para resolver la fuga exigió extender las tareas durante muchas horas debido a la necesidad de “prensar” el conducto dañado en múltiples puntos de la red de distribución de gas.

Para concretar la obturación definitiva, las cuadrillas de emergencia de la compañía distribuidora debieron efectuar excavaciones de pozos en los extremos del tramo afectado y ejecutar el sellado una vez que se garantizaron las condiciones de seguridad adecuadas en el sector.

De acuerdo con los registros operativos de la compañía, la alerta inicial ingresó a su sistema a las 9.44 de la mañana, desplegándose a partir de ese momento el protocolo de contingencia habitual. A las 10.20 de la mañana arribaron a la zona un reclamista y un asistente técnico para evaluar el cuadro de situación, en simultáneo con la llegada del primer equipo especializado de reparación. La firma sostiene que “se cumplieron todos los pasos que marca la normativa”.

Evaluaciones de daños y asistencia social

Frente a la gravedad del evento, dotaciones de bomberos pertenecientes a diversos cuarteles de la región actuaron en forma coordinada para mantener bajo control las llamas, mientras personal de Defensa Civil y de la municipalidad desplegaba la evacuación de las viviendas linderas al foco del siniestro.

Una vez extinguido el fuego, las distintas áreas del Municipio de Lanús iniciaron el diagnóstico del impacto en las estructuras edilicias locales, al tiempo que las familias que debieron abandonar sus hogares comenzaron a recibir asistencia integral del área de Desarrollo Social con el objetivo de posibilitar un retorno progresivo y ordenado a sus viviendas.

Durante el operativo de contención, las autoridades locales dispusieron las instalaciones del Club Atlético Talleres como Centro de Evacuados para albergar a las personas damnificadas. En paralelo, se estableció un Punto de Información a la comunidad ubicado en la Plaza Mariano Moreno, con el fin de brindar orientación directa a los vecinos y canalizar inquietudes sobre los servicios e inmuebles.

A fin de facilitar las labores de limpieza e inspecciones técnicas finales, la circulación vehicular en el sector circundante continuará interrumpida. De acuerdo con el mapa oficial de la zona restringida trazado por el Gobierno de Lanús, la limitación de tránsito abarca el perímetro delimitado por las arterias Beltrán, De Garay, Melo y Di Giorno, afectando además el paso sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen.

Avanza la investigación judicial

En el plano institucional y judicial, las autoridades avanzan en la sustanciación de la causa dirigida a reconstruir la secuencia temporal de los acontecimientos y deslindar las responsabilidades correspondientes a las empresas contratistas que intervenían en la red subterránea.

Sobre este punto, desde MetroGAS manifestaron estar a “total disposición” de los organismos judiciales a cargo de las actuaciones.

En paralelo, la administración municipal agradeció el esfuerzo conjunto desplegado por el Sistema de Emergencias Lanús, los cuerpos de bomberos y Defensa Civil de municipios linderos, así como la colaboración de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, grupos scout y entidades civiles.

Para concluir la evaluación de la emergencia, desde el Municipio remarcaron el espíritu comunitario señalando que "Lanús es un pueblo solidario y, como siempre, vamos a salir adelante".