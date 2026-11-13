Dónde sucedió la explosión en Remedios de Escalada: en qué calles y qué se sabe

Una explosión seguida de incendio generó tensión este viernes por la mañana en Remedios de Escalada, en la localidad bonaerense de Lanús. El hecho se dio mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de gas y requirió un amplio operativo de emergencia para controlar el fuego y resguardar a los vecinos del barrio.

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La explosión se registró en la intersección de las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen. Según Noticias Argentinas, Metrogas aseguró que el estallido se produjo mientras los trabajadores realizaban tareas en la vía pública.

En esa línea, una máquina que usaban para la reparación de la red de distribución de gas dañó un caño, lo que habría derivado en la explosión. Después del estallido se desplegó un operativo del que participaron Bomberos, Policía, personal de SAME y agentes de Defensa Civil.

Según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires fueron tres los locales afectados por el incendio. Hasta el momento, se registraron 14 personas heridas, de las cuales 8 presentan quemaduras graves. Según fuentes del municipio, 5 de ellas se encuentran graves.

El operativo desplegado en Lanús para controlar el fuego

Mientras los bomberos trabajaban para sofocar las llamas del incendio, Defensa Civil inició la evacuación preventiva de las viviendas linderas al lugar de la explosión. El objetivo principal fue el de evitar posibles consecuencias para los habitantes del barrio.

La zona quedó bajo intervención de los equipos de emergencia mientras se desarrollaban las tareas para controlar el siniestro y garantizar las condiciones de seguridad para las y los vecinos.

Hasta el momento el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires contabilizó 14 personas heridas. Se espera que además se detalle el alcance de los daños materiales provocados por el hecho.

El antecedente de la explosión en una fábrica de San Fernando

Lo ocurrido en Remedios de Escalada trae a colación otro importante incendio ocurrido el 29 de enero de este año en el partido bonaerense de San Fernando. En esa oportunidad, una explosión durante la madrugada provocó un siniestro de enormes dimensiones en un depósito de la empresa Otowil, ubicado en la calle Brandsen al 800.

El estallido se produjo cerca de la 1.30 y la onda expansiva se sintió en distintos barrios e incluso en el vecino partido de Tigre. Al menos diez dotaciones de bomberos de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar participaron del operativo de emergencia.

El depósito almacenaba productos químicos y el fuego se propagó rápidamente por la presencia de materiales altamente combustibles. Como consecuencia, se registraron daños en instalaciones cercanas y roturas de vidrios y ventanas en las viviendas linderas.

Afortunadamente, el hecho se logró controlar sin que se registraron víctimas ni heridos, aunque algunos efectivos resultaron afectados por el humo.