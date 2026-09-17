Impactante video: se cayó parte de una cúpula en avenida Callao y tuvieron que evacuar a 30 personas

El desprendimiento de mampostería en la cúpula de un edificio antiguo en la esquina de avenida Callao y Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, requirió un importante operativo de emergencia en la mañana de este jueves 17 de septiembre.

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Parte del material de la estructura cayó sobre la vereda, pero afortunadamente el suceso no provocó personas heridas ni víctimas fatales. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades decidieron evacuar preventivamente a unas 30 personas que se encontraban en el lugar.

El edificio, de cuatro plantas y muchos años de antigüedad, fue inspeccionado por el personal de Bomberos de la Ciudad, quienes constataron el faltante de mampostería en la parte superior de toda la construcción.

El operativo para retirar molduras y vallar la zona

Los Bomberos de la Ciudad accedieron a la terraza del lugar para retirar las molduras de la cúpula, que podían desprenderse y representar un peligro para quienes circularan por la vereda en la zona.

Como parte del operativo también se instaló un vallado preventivo sobre la calle y se realizaron tareas de limpieza para sacar los restos que habían quedado sobre la vía pública.

En la zona del incidente, además, trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de la Guardia de Auxilio, agentes de Tránsito y representantes de Defensa Civil. El principal objetivo del operativo fue el de resguardar a los peatones, ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes. Mientras tanto, se evaluaron las condiciones del inmueble.

Cuándo comenzará la reparación

Después de la inspección, la empresa propietaria del edificio presentó un plan de refacción para reparar el sector más afectado de la cúpula. Según trascendió, los trabajos en ese sentido comenzarán el próximo viernes.

Mientras duren las obras, el kiosco ubicado en la planta baja permanecerá cerrado de manera preventiva. También fueron clausurados el primero y el segundo piso, que corresponden al sector de la cúpula.

Cabe remarcar que el inmueble es reconocido por su valor arquitectónico y que se encuentra en una zona de intensa circulación de la Ciudad. En el lugar funcionó el Nuevo Hotel Callao, y el proyecto de la construcción es atribuido al arquitecto italiano Roland Le Vacher.

El vallado permanecerá instalado en el lugar hasta que se completen las tareas necesarias para garantizar la seguridad en todo el sector y se reduzca el riesgo de otros desprendimientos de mampostería.