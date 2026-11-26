Se acercan las vacaciones de verano y uno de los grandes destinos para visitar es Arequipa, en el sur de Perú. Se trata de una ciudad rodeada de volcanes que combina historia, cultura y naturaleza con una vida urbana actividad y gastronomía típicas, ideal para disfrutar.

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Así es Arequipa, el destino imperdible de Perú

Conocida como la Ciudad Blanca, Arequipa está construida principalmente con sillar, una piedra volcánica de tonalidad clara, sus paisajes andinos marcados por los volcanes se encuentran combinados con una tradición arquitectónica única. La ciudad fue fundada en 1540 y uno de sus principales atractivos es su centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, donde sus casonas, iglesias y conventos de sillar reflejan su tradición arquitectónica única.

El sitio cuenta con miradores como los de Yanahuara, Sachaca y Carmen Alto que ofrecen vistas privilegiadas de la campiña. Además, cuenta con tres volcanes que dominan el horizonte arequipeño: el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu. De ellos, el Misti tiene 5,822 metros de altura, es el más representativo y uno de los principales símbolos de la ciudad, ya que puede ser observado desde cualquier ángulo de la ciudad.

¿Qué se puede hacer en Arequipa?

Recorrer el centro histórico : se puede comenzar en la Plaza de Armas, rodeada por la Catedral y portales coloniales que dan cuenta de su pasado. Sus calles aledañas i nvitan a caminar entre casonas, balcones, cafés y restaurantes, que resaltan por sus paredes de color blanquecino debido a su construcción con bloques de sillar. Se recomienda ingresar a la Catedral para apreciar sus bellas instalaciones y su museo, y visitar la Iglesia de la Compañía de Jesús, otros de los tesoros arquitectónicos que tiene la ciudad.

: se puede comenzar en la rodeada por la Catedral y portales coloniales que dan cuenta de su pasado. Sus calles aledañas i que resaltan por sus paredes de color blanquecino debido a su construcción con bloques de sillar. Se recomienda ingresar a la Catedral para apreciar sus bellas instalaciones y su museo, y visitar la Iglesia de la Compañía de Jesús, otros de los tesoros arquitectónicos que tiene la ciudad. Conocer el Monasterio de Santa Catalina: es un complejo religioso que funciona como una pequeña ciudad dentro de Arequipa . Sus calles empedradas, muros de colores intensos y antiguos claustros permiten conocer parte de la vida conventual.

es un complejo religioso que funciona como una pequeña ciudad dentro de Arequipa Visitar el mercado de San Camilo : donde se encuentran productos regionales y una amplia variedad de sabores.

: donde se encuentran productos regionales y una amplia variedad de sabores. Probar la gastronomía : la cocina es otra de los grandes atractivos de la ciudad, cuenta con las tradicionales picanterías y en 2019, fue reconocida como Ciudad Creativa en Gastronomía por la UNESCO. Entre sus platos más representativos se encuentran el chupe de camarones, la ocopa arequipeña, el solterito de queso, el adobo y el rocoto relleno, que suele servirse acompañado de pastel de papa.

: la cocina es otra de los grandes atractivos de la ciudad, cuenta con las tradicionales picanterías y en 2019, fue reconocida como Ciudad Creativa en Gastronomía por la UNESCO. Entre sus platos más representativos se encuentran que suele servirse acompañado de pastel de papa. Realizar el circuito de vino: Arequipa también cuenta con una tradición vitivinícola de varios siglos, ya que forma parte de las regiones productoras de este destilado peruano. En el Valle de Majes, los visitantes pueden conocer las bodegas, descubrir los procesos de elaboración y degustar variedades de uva pisquera como Moscatel y Negra Criolla.

Además, cerca de Arequipa, a unas dos horas, se encuentra un tesoro natural: la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, un paisaje andino habitado por numerosas vicuñas y alpacas. Los amantes de los animales, también pueden ver de cerca el vuelo del cóndor andino en el Vlle de Colca, que se encuentra a 3 horas y media de la ciudad.

¿Cómo se puede llegar a Arequipa desde Argentina?

Desde Argentina, se puede llegar a Arequipa vía Lima, con vuelos directos desde Buenos Aires y también desde Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta. La ciudad se encuentra a una hora y media de vuelo desde la capital.