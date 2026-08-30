Un icónico bar de vinos porteño anunció el cierre de sus puertas

Después de seis años de actividad, un reconocido "bar de vinos" porteño anunció el cierre de sus puertas y se suma a la larga lista de locales gastronómicos que bajan sus persianas en los últimos años.

Sus responsables comunicaron la decisión a través de una publicación en redes sociales, en la que repasaron la historia del proyecto y agradecieron atodas las personas que fueron parte de la propuesta durante estos años. “Fue divino mientras duró”, expresaron al comienzo del mensaje, en el que confirmaron que llegó el momento de ponerle punto final a el reconocido bar Diviiino, de Palermo.

El lugar comenzó como un emprendimiento entre tres amigos y que, con el tiempo, pasó a estar integrado por cuatro personas. El restaurante nació hace 6 años y se convirtió durante ese período en un espacio de encuentro para distintos tipos de celebraciones y reuniones. En ese sentido, sus dueños destacaron especialmente a quienes eligieron el lugar para compartir momentos personales.

“Gracias a todas las personas que durante estos años hicieron de esta casa un lugar de encuentro. A los amigos, las primeras citas, las últimas citas, los cumpleaños, los brindis porque sí y las noches que terminaron un poco más tarde de lo planeado”, expresaron.

En esa línea, añadieron: “Gracias a todas las bodegas que pasaron por nuestra cava, a cada equipo de cocina que dejó su parte en nuestros platos y a todos los que alguna vez trabajaron para que Diviiino fuera Diviiino”.

Septiembre será el último mes

Aunque la decisión de cerrar ya está tomada, el restaurante continuará funcionando durante septiembre. Sus dueños aclararon que todavía no se fueron y que buscarán aprovechar las últimas semanas para despedir el proyecto junto a sus clientes. “Nos vamos felices por todo lo que pasó acá. Pero todavía no nos fuimos”, indicaron en el mensaje.

Durante septiembre, el espacio mantendrá sus puertas abiertas y organizará una serie de actividades especiales. En total, serán siete encuentros destinados a despedir el lugar con comida, vinos y la presencia de personas cercanas al proyecto.

A diferencia de lo que ocurrió durante buena parte de la vida del restaurante, durante el último mes ya no se tomarán reservas. La propuesta será participar de los encuentros especiales organizados para la despedida.

El cierre, según expresaron desde el bar, no busca borrar lo construido durante estos seis años, sino ponerle un punto final a una etapa que dejó vínculos, encuentros y experiencias compartidas. “Vengan una vez más. O todas las que quieran”, fue la invitación final para quienes quieran acercarse durante el último mes de actividad.