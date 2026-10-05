Horóscopo semanal: predicciones del 5 al 11 de octubre de 2026 y qué le espera a cada signo

El horóscopo de la semana del 5 al 11 de octubre de 2026 trae distintas predicciones para los 12 signos zodiacales. Mhoni Vidente indicó que algunos atravesarán una etapa marcada por nuevas oportunidades laborales y económicas, mientras que otros deberán cerrar ciclos, ordenar asuntos pendientes o alejarse de personas que no contribuyen a su crecimiento.

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Las cartas del Tarot también funcionan como eje de estas interpretaciones. Entre ellas aparecen el As de Oros para Aries, El Carruaje para Tauro, El Emperador para Géminis y La Estrella para Cáncer, mientras que otros signos estarán atravesados por cartas vinculadas con transformaciones, decisiones y nuevos comienzos.

Horóscopo semanal: las predicciones para todos los signos entre el 5 y 11 de octubre

Aries

La semana comienza con una energía favorable y la posibilidad de iniciar una nueva etapa. Mhoni Vidente recomienda dejar atrás determinadas situaciones y tomar decisiones con mayor tranquilidad. El As de Oros anticipa, según la astróloga, oportunidades de crecimiento personal y económico, además de dos golpes de suerte.

Tauro

Será una etapa de avances y movimiento. La carta de El Carruaje está asociada con el crecimiento, aunque para aprovechar esta energía será necesario tener claros los objetivos y tomar distancia de aquellas amistades que no aportan positivamente. El equilibrio será una de las claves de los próximos días.

Géminis

El signo deberá confiar más en sus propias capacidades. Con El Emperador como carta de la semana, Mhoni Vidente señala una etapa vinculada con la autoridad, la determinación y el crecimiento. La creatividad puede convertirse en una herramienta importante para alcanzar buenos resultados tanto en lo económico como en lo personal.

Cáncer

La semana estará marcada por una renovación de energías. La Estrella anuncia un período favorable para las relaciones humanas y para volver a destacarse. Además, Mhoni Vidente anticipa la posibilidad de que aparezca un nuevo amor con intenciones sinceras.

Leo

Deberá prestar especial atención a su intuición y animarse a pedir aquello que desea. Mhoni Vidente anticipa una etapa con posibilidades favorables y una mayor energía a partir de una nueva alineación de Marte. La recomendación, sin embargo, es evitar involucrarse en problemas que pertenecen a otras personas.

Virgo

Atraviesa un período de transformación. La predicción invita a dejar de insistir sobre situaciones que ya no tienen solución y a incorporar mayor disciplina a la rutina. También será importante tomar distancia de personas que no contribuyeron al crecimiento personal.

Horóscopo.

Libra

Después de algunas situaciones complicadas, el signo vuelve a posicionarse favorablemente. Según Mhoni Vidente, pueden aparecer nuevas propuestas laborales y cambios importantes, incluso vinculados con una posible mudanza de ciudad o de país. La clave será animarse a buscar algo más y asumir mayores ambiciones.

Escorpio

Tendrá que enfrentar algunos obstáculos que durante mucho tiempo frenaron su avance. La recomendación es ordenar documentos, resolver asuntos pendientes y avanzar hacia los objetivos personales. Además, podrían aparecer personas importantes que colaboren con su crecimiento.

Sagitario

Entra en una etapa de crecimiento y madurez. La predicción apunta a resolver cuestiones negativas del pasado y dejar atrás una sensación de pesadez. La espiritualidad también tendrá un papel relevante durante estos días.

Capricornio

Tendrá una semana especialmente ligada a la reflexión y a la necesidad de definir qué camino quiere seguir. Mhoni Vidente recomienda actuar con madurez, mantener la calma e incorporar ejercicio y hábitos que ayuden a atravesar el período con mayor tranquilidad.

Acuario

Continuará atravesando un momento de brillo, aunque tendrá que abandonar algunas formas de pensar que le generan estrés. La predicción señala posibles comunicaciones con personas influyentes que podrían ayudarlo a conseguir un nuevo trabajo o mejorar su situación actual.

Horóscopo.

Piscis

Deberá prestar atención a su entorno y evitar confiar ciegamente en cualquier persona. Mhoni Vidente advierte sobre posibles chismes y enemigos ocultos, aunque también anticipa nuevas oportunidades y un fuerte magnetismo para atraer relaciones positivas.